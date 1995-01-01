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    Левандовски: «Фергюсон хотел, чтобы я перешел в «МЮ». Был готов к трансферу, но «Боруссия» не отпустила»

    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски рассказал о несостоявшемся переходе из «Боруссии» в «Манчестер Юнайтед».

    «После второго сезона в Дортмунде у меня состоялся разговор с сэром Алексом Фергюсоном. Он хотел, чтобы я перешел в «Манчестер Юнайтед».

    Я был заинтересован в трансфере. Можно сказать, был к нему готов. Однако, «Боруссия» не захотела меня отпускать. Я не расстроился, потому что в Дортмунде было здорово», – приводит слова Левандовски Goal.com.

    • Поляк играл за «Боруссию» с 2010 по 2014 год.
    • Левандовски – лучший футболист 2020 года по версии ФИФА.

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    Источник: Goal.com

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