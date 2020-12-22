Левандовски: «Фергюсон хотел, чтобы я перешел в «МЮ». Был готов к трансферу, но «Боруссия» не отпустила»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски рассказал о несостоявшемся переходе из «Боруссии» в «Манчестер Юнайтед».

«После второго сезона в Дортмунде у меня состоялся разговор с сэром Алексом Фергюсоном. Он хотел, чтобы я перешел в «Манчестер Юнайтед».

Я был заинтересован в трансфере. Можно сказать, был к нему готов. Однако, «Боруссия» не захотела меня отпускать. Я не расстроился, потому что в Дортмунде было здорово», – приводит слова Левандовски Goal.com.