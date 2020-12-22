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  • «Арсенал» сократит зарплаты футболистов на 25% в случае вылета в Чемпионшип

«Арсенал» сократит зарплаты футболистов на 25% в случае вылета в Чемпионшип

22 декабря 2020, 08:55
13

Футболистам «Арсенала» могут сократить зарплату, если команда вылетит из АПЛ, сообщает Daily Mail.

В случае вылета в Чемпионшип зарплата игроков лондонского клуба сократится на 25%.

  • «Арсенал» идет на 15-м месте в АПЛ. До зоны вылета четыре очка.
  • У «Арсенала» за первые 13 матчей чемпионата 4 победы – это их худший старт с 1974 года.
  • Хуже «Арсенала» в последних десяти турах АПЛ выступил только «Шеффилд Юнайтед».
  • Лондонцы за указанный период набрали пять очков, это 19-й показатель в лиге.

Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Арсенал
Комментарии (13)
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Хейтер Аларм
1608617143
Не вылетят
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AZ
1608618262
Смешно читать такие новости) Это напоминает когда в позапрошлом сезоне писал про Спратак, что до зоны вылета всего 5 очков и т.д.)
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ARSteven89
1608618432
Что за скверна((( Если руководство о таком реально думает, то их надо поганой метлой с вещами вышвыривать за шлагбаум на парковке Эмирейтс!
Ответить
Cules2013
1608619997
Не вылетят они, но вот борьба за выживание может стать вполне реальной.
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салокакл
1608620910
если вылетят то 25% мало.
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Hala Madrid
1608623128
А когда-то ржали, что Арсенал вечно 4-ый
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ilichkadr
1608626352
Странно однако, что до сих пор у руля Микель Артета. Игроком был не плохим, но кто его главным назначил!?
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DOCTOR PENALTY
1608633421
Судя по-всему - С возвращением monsieur Арсен!
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zigbert
1608648033
Не должны вылететь если не случится конфликт внутри команды.
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Drapik
1608668983
дожились
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