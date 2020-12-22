«Арсенал» сократит зарплаты футболистов на 25% в случае вылета в Чемпионшип

Футболистам «Арсенала» могут сократить зарплату, если команда вылетит из АПЛ, сообщает Daily Mail.
В случае вылета в Чемпионшип зарплата игроков лондонского клуба сократится на 25%.
- «Арсенал» идет на 15-м месте в АПЛ. До зоны вылета четыре очка.
- У «Арсенала» за первые 13 матчей чемпионата 4 победы – это их худший старт с 1974 года.
- Хуже «Арсенала» в последних десяти турах АПЛ выступил только «Шеффилд Юнайтед».
- Лондонцы за указанный период набрали пять очков, это 19-й показатель в лиге.
Источник: Daily Mail