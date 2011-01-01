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    «Арсенал» сократит зарплаты футболистов на 25% в случае вылета в Чемпионшип

    Футболистам «Арсенала» могут сократить зарплату, если команда вылетит из АПЛ, сообщает Daily Mail.

    В случае вылета в Чемпионшип зарплата игроков лондонского клуба сократится на 25%.

    • «Арсенал» идет на 15-м месте в АПЛ. До зоны вылета четыре очка.
    • У «Арсенала» за первые 13 матчей чемпионата 4 победы – это их худший старт с 1974 года.
    • Хуже «Арсенала» в последних десяти турах АПЛ выступил только «Шеффилд Юнайтед».
    • Лондонцы за указанный период набрали пять очков, это 19-й показатель в лиге.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 08:55
    Комментарии8
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      Рейтинг: +9861

      ilichkadr 4 минуты назад

      Странно однако, что до сих пор у руля Микель Артета. Игроком был не плохим, но кто его главным назначил!?

      0
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      Рейтинг: +435

      Hala Madrid 57 минут назад

      А когда-то ржали, что Арсенал вечно 4-ый

      2
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      Рейтинг: +5522

      KPCCSPB 1 час назад

      Дожили, обсуждаем возможный вылет Арсенала, Венгер наверное таблы от давления пить начал.

      4
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      Рейтинг: +12

      салокакл 1 час назад

      если вылетят то 25% мало.

      2
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      Рейтинг: +10979

      Cules2013 1 час назад

      Не вылетят они, но вот борьба за выживание может стать вполне реальной.

      2
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      Рейтинг: +652

      ARSteven89 2 часа назад

      Что за скверна((( Если руководство о таком реально думает, то их надо поганой метлой с вещами вышвыривать за шлагбаум на парковке Эмирейтс!

      1
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      Рейтинг: +2355

      AZ 2 часа назад

      Смешно читать такие новости) Это напоминает когда в позапрошлом сезоне писал про Спратак, что до зоны вылета всего 5 очков и т.д.)

      2
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      Рейтинг: +636

      Хейтер Аларм 2 часа назад

      Не вылетят

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