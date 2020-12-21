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    Месси: «Летом мне было очень плохо, но сейчас я в порядке»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал о своем состоянии на фоне конфликта с бывшим президентом клуба Жозепом Бартомеу.

    «Сейчас я в порядке, но летом мне было очень плохо. Неудачная концовка прошлого сезона и ситуация с контрактом этим летом сказались на начале нового сезона, но сейчас все хорошо.

    «Барселона» переживает непростые времена, но я в порядке», – цитирует Месси Mundo Deportivo.

    • Месси намерен провести встречу с новым руководителем «Барсы», после чего будет определяться со своим будущим на «Камп Ноу».
    • Контракт форварда с каталонцами истекает в июне, и уже с января он имеет право вести переговоры с другими клубами.

    Фарре: «Месси и Неймар сыграют за «Барселону» в следующем году»

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    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 14:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10970

      Cules2013 27 минут назад

      допустим...
      посмотрим, что дальше будет. впереди самое интересное - новый президент, возможно, новый тренер, конец контракта летом...

      0
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      Рейтинг: +3820

      Puddle 1 час назад

      В хряки пусть перейдет. И Федауна уволит

      0
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