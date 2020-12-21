Месси: «Летом мне было очень плохо, но сейчас я в порядке»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал о своем состоянии на фоне конфликта с бывшим президентом клуба Жозепом Бартомеу.

«Сейчас я в порядке, но летом мне было очень плохо. Неудачная концовка прошлого сезона и ситуация с контрактом этим летом сказались на начале нового сезона, но сейчас все хорошо.

«Барселона» переживает непростые времена, но я в порядке», – цитирует Месси Mundo Deportivo.

Месси намерен провести встречу с новым руководителем «Барсы», после чего будет определяться со своим будущим на «Камп Ноу».

Контракт форварда с каталонцами истекает в июне, и уже с января он имеет право вести переговоры с другими клубами.

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