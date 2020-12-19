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В Катаре открыли четвeртый стадион ЧМ-2022

19 декабря 2020, 11:48

В катарском городе Аль-Райян в пятницу состоялась церемония открытия стадиона имени Ахмада Бин Али.

Вместимость футбольной арены составляет 40 тысяч зрителей. На ней пройдут семь матчей чемпионата мира 2022 года.

Это уже четвертый стадион в Катаре, который открыли к ближайшему мундиалю.

Церемонию посетили глава Катара шейх Тамим бин Хамад аль-Тани, президент ФИФА Джанни Инфантино, президент УЕФА Александер Чеферин и другие официальные лица.

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Источник: Твиттер чемпионата мира 2022 года
Весь мир
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