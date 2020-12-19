В Катаре открыли четвeртый стадион ЧМ-2022

В катарском городе Аль-Райян в пятницу состоялась церемония открытия стадиона имени Ахмада Бин Али.
Вместимость футбольной арены составляет 40 тысяч зрителей. На ней пройдут семь матчей чемпионата мира 2022 года.
Это уже четвертый стадион в Катаре, который открыли к ближайшему мундиалю.
Церемонию посетили глава Катара шейх Тамим бин Хамад аль-Тани, президент ФИФА Джанни Инфантино, президент УЕФА Александер Чеферин и другие официальные лица.
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Источник: Твиттер чемпионата мира 2022 года