В Катаре открыли четвeртый стадион ЧМ-2022

В катарском городе Аль-Райян в пятницу состоялась церемония открытия стадиона имени Ахмада Бин Али.

Вместимость футбольной арены составляет 40 тысяч зрителей. На ней пройдут семь матчей чемпионата мира 2022 года.

Это уже четвертый стадион в Катаре, который открыли к ближайшему мундиалю.

Церемонию посетили глава Катара шейх Тамим бин Хамад аль-Тани, президент ФИФА Джанни Инфантино, президент УЕФА Александер Чеферин и другие официальные лица.

The newly inaugurated Ahmad Bin Ali Stadium lights up the sky during an amazing #AmirCup Final night! pic.twitter.com/1sADVNvgDm