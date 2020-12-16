«Манчестер Сити» считает себя фаворитом в борьбе за Месси

Руководство «Манчестер Сити» уверено, что обладает преимуществом перед «ПСЖ» в вопросе подписания Лионеля Месси, форварда «Барселоны». По окончании сезона у него истечет контракт с каталонцами.
Англичане считают: привести Месси им поможет главный тренер Хосеп Гвардиола, который работал с игроком в «Барселоне».
- Месси пытался уйти из «Барселоны» летом, но не смог договориться о разрыве контракта.
- Он всю карьеру проводит в каталонском клубе.
- В прошлом сезоне «Барселона» не взяла ни одного трофея.
Источник: Express