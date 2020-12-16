«Манчестер Сити» считает себя фаворитом в борьбе за Месси

Руководство «Манчестер Сити» уверено, что обладает преимуществом перед «ПСЖ» в вопросе подписания Лионеля Месси, форварда «Барселоны». По окончании сезона у него истечет контракт с каталонцами.

Англичане считают: привести Месси им поможет главный тренер Хосеп Гвардиола, который работал с игроком в «Барселоне».