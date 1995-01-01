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    «Манчестер Сити» считает себя фаворитом в борьбе за Месси

    Руководство «Манчестер Сити» уверено, что обладает преимуществом перед «ПСЖ» в вопросе подписания Лионеля Месси, форварда «Барселоны». По окончании сезона у него истечет контракт с каталонцами.

    Англичане считают: привести Месси им поможет главный тренер Хосеп Гвардиола, который работал с игроком в «Барселоне».

    • Месси пытался уйти из «Барселоны» летом, но не смог договориться о разрыве контракта.
    • Он всю карьеру проводит в каталонском клубе.
    • В прошлом сезоне «Барселона» не взяла ни одного трофея.

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    Источник: Express

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