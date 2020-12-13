Месси забил 600-й гол за «Барселону» под 10-м номером

А с бородой сколько забил? А сколько забил когда в ухе жужало? Я конечно поклонник его таланта - но такие статистики - зашквар. Особенно учитывая нынешнюю форму клуба и самого Лео в частности.
В матче 13-го тура Примеры «Барселона» дома минимально обыграла «Леванте».
Единственный гол в игре в активе капитана каталонцев Лионеля Месси.
Для аргентинца это 600-й забитый мяч в составе «Барсы» под десятым номером.
Месси досталась «десятка» в августе 2008 года после ухода из клуба Роналдиньо.
That's Leo #Messi goals with the Nº! pic.twitter.com/QMvVtTfMZK— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 13, 2020