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    Тест: угадай футболиста за тыквой

    Месси забил 600-й гол за «Барселону» под 10-м номером

    В матче 13-го тура Примеры «Барселона» дома минимально обыграла «Леванте».

    Единственный гол в игре в активе капитана каталонцев Лионеля Месси.

    Для аргентинца это 600-й забитый мяч в составе «Барсы» под десятым номером.

    Месси досталась «десятка» в августе 2008 года после ухода из клуба Роналдиньо.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Барселоны»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +247

      DyadyaWel 7 часов назад

      А с бородой сколько забил? А сколько забил когда в ухе жужало? Я конечно поклонник его таланта - но такие статистики - зашквар. Особенно учитывая нынешнюю форму клуба и самого Лео в частности.

      0
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      Рейтинг: +118

      Maga Ingush 10 часов назад

      Думаю его рекорд по голам в Барселоне это на вечно.

      1
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      Рейтинг: +1926

      diadushka > Maga Ingush 7 часов назад

      в Ла Лиге тоже

      0
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