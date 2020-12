Месси забил 600-й гол за «Барселону» под 10-м номером

В матче 13-го тура Примеры «Барселона» дома минимально обыграла «Леванте».

Единственный гол в игре в активе капитана каталонцев Лионеля Месси.

Для аргентинца это 600-й забитый мяч в составе «Барсы» под десятым номером.

Месси досталась «десятка» в августе 2008 года после ухода из клуба Роналдиньо.

That's Leo #Messi goals with the Nº! pic.twitter.com/QMvVtTfMZK