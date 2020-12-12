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    В Виченце похоронили обладателя «Золотого мяча»-1982 Паоло Росси

    Сегодня, 12 декабря, состоялись похороны бывшего нападающего «Ювентуса», «Милана» и сборной Италии Паоло Росси.

    С чемпионом мира 1982 года пришли попрощаться тысячи людей. Церемония проходила на стадионе «Ромео Менти» в Виченце.

    После публичной части прощания гроб с телом футболиста был доставлен в собор Дуомо ди Виченца. Похороны транслировались по телевидению.

    • Росси – лучший бомбардир ЧМ-1982 с шестью голами.
    • В этом же году форвард выиграл «Золотой мяч».
    • Он умер в среду в возрасте 64 лет.

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    Источник: Football Italia

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    12.12.2020 15:15
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