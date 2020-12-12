В Виченце похоронили обладателя «Золотого мяча»-1982 Паоло Росси

Сегодня, 12 декабря, состоялись похороны бывшего нападающего «Ювентуса», «Милана» и сборной Италии Паоло Росси.

С чемпионом мира 1982 года пришли попрощаться тысячи людей. Церемония проходила на стадионе «Ромео Менти» в Виченце.

После публичной части прощания гроб с телом футболиста был доставлен в собор Дуомо ди Виченца. Похороны транслировались по телевидению.

Росси – лучший бомбардир ЧМ-1982 с шестью голами.

В этом же году форвард выиграл «Золотой мяч».

Он умер в среду в возрасте 64 лет.

Капелло – Росси: «Тренируйтесь там с Диего. Когда я приду, заставлю вас побегать»