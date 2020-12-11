Капелло – Росси: «Тренируйтесь там с Диего. Когда я приду, заставлю вас побегать»

Фабио, Вас однажды уже выгнали из Галактикос. Не играйте с судьбой в катеначчо.
Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло обратился к умершему экс-игроку сборной Италии Паоло Росси. Его смерть случилась на этой неделе.
«Росси я встретил во время работы на телевидении. Паоло, ты тренируешься? Веселитесь там с Диего? Тренируйтесь лучше; когда приду, заставлю вас побегать», – сказал Капелло.
- Росси – победитель чемпионата мира 1982 года.
- Он стал лучшим бомбардиром того мундиаля с 6 голами.
- В этом же году форвард выиграл «Золотой мяч».