Капелло – Росси: «Тренируйтесь там с Диего. Когда я приду, заставлю вас побегать»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло обратился к умершему экс-игроку сборной Италии Паоло Росси. Его смерть случилась на этой неделе.

«Росси я встретил во время работы на телевидении. Паоло, ты тренируешься? Веселитесь там с Диего? Тренируйтесь лучше; когда приду, заставлю вас побегать», – сказал Капелло.