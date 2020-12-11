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    Капелло – Росси: «Тренируйтесь там с Диего. Когда я приду, заставлю вас побегать»

    Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло обратился к умершему экс-игроку сборной Италии Паоло Росси. Его смерть случилась на этой неделе.

    «Росси я встретил во время работы на телевидении. Паоло, ты тренируешься? Веселитесь там с Диего? Тренируйтесь лучше; когда приду, заставлю вас побегать», – сказал Капелло.

    • Росси – победитель чемпионата мира 1982 года.
    • Он стал лучшим бомбардиром того мундиаля с 6 голами.
    • В этом же году форвард выиграл «Золотой мяч».

    Источник: Sportfair

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    11.12.2020 20:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 12 декабря 2020, 03:28

      Фабио, Вас однажды уже выгнали из Галактикос. Не играйте с судьбой в катеначчо.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +67544

      portero 11 декабря 2020, 21:35

      Хорошо наверное верить в то что после смерти что-то есть.....

      1
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      Рейтинг: +1445

      moskowcity-petrv > portero 12 декабря 2020, 01:41

      Возможно,кто-то знает больше тебя

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