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    Директор «Аталанты» Сартори: «Надеюсь, завтра Миранчук вернется в общую группу»

    Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук оправился от коронавируса. Он готов вернуться к полноценным тренировкам.

    «С Алексеем уже все хорошо. Симптомы простуды давно прошли, он чувствует себя прекрасно. Надеюсь, уже в субботу, 12 декабря, он вернeтся в общую группу «Аталанты» и начнeт подготовку к матчу с «Фиорентиной», – сказал спортивный директор итальянцев Джованни Сартори.

    • О заражении Миранчука коронавирусом стало известно 27 ноября.
    • В этом сезоне он провел за «Аталанту» 4 матча и забил 2 гола.
    • «Аталанта» в Серии А идет 9-й.

    Источник: Metaratings

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    11.12.2020 20:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 11 декабря 2020, 21:53

      Ну месячишко минимум в себя приходить..

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