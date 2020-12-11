Директор «Аталанты» Сартори: «Надеюсь, завтра Миранчук вернется в общую группу»

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук оправился от коронавируса. Он готов вернуться к полноценным тренировкам.
«С Алексеем уже все хорошо. Симптомы простуды давно прошли, он чувствует себя прекрасно. Надеюсь, уже в субботу, 12 декабря, он вернeтся в общую группу «Аталанты» и начнeт подготовку к матчу с «Фиорентиной», – сказал спортивный директор итальянцев Джованни Сартори.
- О заражении Миранчука коронавирусом стало известно 27 ноября.
- В этом сезоне он провел за «Аталанту» 4 матча и забил 2 гола.
- «Аталанта» в Серии А идет 9-й.
Источник: Metaratings