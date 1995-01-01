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    Роналду: «Нам всем не хватает болельщиков на стадионах»

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду посетовал на отсутствие фанатов на футбольных стадионах из-за пандемии коронавируса.

    «Нам всем не хватает болельщиков на стадионах, и мы надеемся, что очень скоро всe изменится... Но до тех пор шоу должно продолжаться!» – написал португалец в инстаграме, прикрепив собственное фото на фоне трибун «Камп Ноу».

    • Во вторник Роналду забил два гола в ворота «Барселоны».
    • Благодаря дублю форварда «Ювентус» разгромил соперника со счетом 3:0.
    • Зрителям запретили массово посещать стадионы в марте этого года.

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    Источник: Инстаграм Криштиану Роналду

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