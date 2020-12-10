Роналду: «Нам всем не хватает болельщиков на стадионах»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду посетовал на отсутствие фанатов на футбольных стадионах из-за пандемии коронавируса.

«Нам всем не хватает болельщиков на стадионах, и мы надеемся, что очень скоро всe изменится... Но до тех пор шоу должно продолжаться!» – написал португалец в инстаграме, прикрепив собственное фото на фоне трибун «Камп Ноу».

Во вторник Роналду забил два гола в ворота «Барселоны».

Благодаря дублю форварда «Ювентус» разгромил соперника со счетом 3:0.

Зрителям запретили массово посещать стадионы в марте этого года.