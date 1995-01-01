Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    2 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    3 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?

    «Реал» обновил рекорд Лиги чемпионов, в 29-й раз выйдя из группы

    В матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал» дома обыграл менхенгладбахскую «Боруссию» со счетом 2:0.

    Благодаря этой победе мадридская команда финишировала первой в своем квартете и отправилась в 1/8 финала турнира.

    Как сообщает Opta, «Реал» – единственный в истории ЛЧ клуб, который все 29 раз выходил из группы.

    Единственный случай, когда мадридцы не участвовали в Лиге чемпионов, произошел в сезоне-1996/97. Тогда команда не попала в еврокубки из-за занятого шестого места в чемпионате Испании.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Opta

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:32
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81251
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru