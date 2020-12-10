«Реал» обновил рекорд Лиги чемпионов, в 29-й раз выйдя из группы

В матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал» дома обыграл менхенгладбахскую «Боруссию» со счетом 2:0.

Благодаря этой победе мадридская команда финишировала первой в своем квартете и отправилась в 1/8 финала турнира.

Как сообщает Opta, «Реал» – единственный в истории ЛЧ клуб, который все 29 раз выходил из группы.

Единственный случай, когда мадридцы не участвовали в Лиге чемпионов, произошел в сезоне-1996/97. Тогда команда не попала в еврокубки из-за занятого шестого места в чемпионате Испании.