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  • Лига чемпионов. «Зенит» сыграет с дортмундской «Боруссией»

Лига чемпионов. «Зенит» сыграет с дортмундской «Боруссией»

8 декабря 2020, 20:50
19

Сегодня, 8 декабря, «Зенит» примет «Боруссию» в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Начало игры – в 20:55 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.

Дриусси, Малком и Прохин – в старте «Зенита» на матч с «Боруссией». Дзюба и Ловрен остались в запасе

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Зенит Боруссия Д
Комментарии (19)
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Старикан
1607411346
Грядёт очередное позорище!
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Aleksey!
1607411427
Такие вещи лучше не афишировать. А то и клип тогда сняли: всех порвём. Стыдоба.
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geroin161
1607416156
Сёдня буит мяяясо))))
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Закат ЕдРа
1607416722
зенит это как жирный урод в крузаке. Ездит **********. А когда встречаются ровные ребята Как Брюгге, Лацио или Боруссия, то получает по жирной роже
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Maga Ingush
1607416968
Загоняют они зенит на скорости) наши очень медленно играют, как будто их перед матчем разбудили. Даже такие мелкие клубы как митьюланд понимают что с российскими клубами надо играть на высоких скоростях!
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Алехсбургер.
1607417231
Пусть играет,а мы здесь причём?..
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Fusballer
1607419925
Попытается сыграть.
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Январь 59
1607425233
Зенит собрал лучший состав и на прощанье с ЛЧ может громко хлопнуть дверью,
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Сильвербой
1607438687
Боруссия восьмиклассников привезла!? Онанист сегодня будет показывать какой он монстр, играя против детей!
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xakep01
1607450055
Так нравятся люди которые пишут про второй состав Боруссии, ахаха. А как эти же люди оправдывались от поражения Родине или кому там они проиграли, якобы резервным составом. Алло, дол бое бы красные, 7 место скучает и ждет
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