Лига чемпионов. «Зенит» сыграет с дортмундской «Боруссией»

Сегодня, 8 декабря, «Зенит» примет «Боруссию» в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Начало игры – в 20:55 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.

Дриусси, Малком и Прохин – в старте «Зенита» на матч с «Боруссией». Дзюба и Ловрен остались в запасе