Лига чемпионов. «Зенит» сыграет с дортмундской «Боруссией»

Сегодня, 8 декабря, «Зенит» примет «Боруссию» в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Начало игры – в 20:55 по московскому времени.
«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.
- Матч обслужит румынский рефери Иштван Ковач.
- «Зенит» досрочно занял последнее место в группе. «Боруссия» – первая.
- Против «Зенита» не сыграют Холанд, Геррейру, Менье и еще четыре футболиста «Боруссии».
Дриусси, Малком и Прохин – в старте «Зенита» на матч с «Боруссией». Дзюба и Ловрен остались в запасе
Источник: Бомбардир.ру