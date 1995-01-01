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    «Манчестер Юнайтед» планирует в два раза повысить зарплату Фернандешу

    Руководство «Манчестер Юнайтед» готово подписать новый контракт с полузащитником Бруну Фернандешем. Зарплата в нем будет 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю – в два раза больше, чем есть у португальца сейчас, пишет Transfer News Live со ссылкой на Mirror.

    Тем самым «Юнайтед» хочет избавиться от интереса к игроку со стороны «Барселоны» и мадридского «Реала».

    • Фернандеша купили прошлой зимой у «Спортинга».
    • «Юнайтед» сейчас идет в зоне Лиги чемпионов.
    • Фернандеш – второй в списке лидеров сезона АПЛ по системе «гол+пас».

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    Источник: твиттер Transfer News Live

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1286

      yarik1_78 26 минут назад

      Он заслужил,тащит весь М.Ю.

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