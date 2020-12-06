«Манчестер Юнайтед» планирует в два раза повысить зарплату Фернандешу

Руководство «Манчестер Юнайтед» готово подписать новый контракт с полузащитником Бруну Фернандешем. Зарплата в нем будет 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю – в два раза больше, чем есть у португальца сейчас, пишет Transfer News Live со ссылкой на Mirror.

Тем самым «Юнайтед» хочет избавиться от интереса к игроку со стороны «Барселоны» и мадридского «Реала».