«Манчестер Юнайтед» планирует в два раза повысить зарплату Фернандешу

Руководство «Манчестер Юнайтед» готово подписать новый контракт с полузащитником Бруну Фернандешем. Зарплата в нем будет 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю – в два раза больше, чем есть у португальца сейчас, пишет Transfer News Live со ссылкой на Mirror.
Тем самым «Юнайтед» хочет избавиться от интереса к игроку со стороны «Барселоны» и мадридского «Реала».
- Фернандеша купили прошлой зимой у «Спортинга».
- «Юнайтед» сейчас идет в зоне Лиги чемпионов.
- Фернандеш – второй в списке лидеров сезона АПЛ по системе «гол+пас».
Источник: твиттер Transfer News Live