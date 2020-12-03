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    И.о. президента «Барселоны» Тускетс: «Месси было бы экономически выгодно продать прошлым летом»

    Исполняющий обязанности президента «Барселоны» Карлес Тускетс поделился мнением об уходе капитана команды Лионеля Месси из клуба.

    «Если рассматривать с экономической точки зрения, то я бы продал Месси прошлым летом. Это было бы предпочтительней. Нужно учитывать доходы и экономию средств Ла Лига требует ограничения зарплаты», – сказал Тускетс.

    • В августе аргентинец заявил о своем желании уйти из «Барсы», о чем уведомил руководство клуба.
    • Месси – самый высокооплачиваемый игрок каталонской команды. Он зарабатывает 100 миллионов евро в год с учетом налогов.

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    Источник: Marca

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