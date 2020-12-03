И.о. президента «Барселоны» Тускетс: «Месси было бы экономически выгодно продать прошлым летом»

Исполняющий обязанности президента «Барселоны» Карлес Тускетс поделился мнением об уходе капитана команды Лионеля Месси из клуба.

«Если рассматривать с экономической точки зрения, то я бы продал Месси прошлым летом. Это было бы предпочтительней. Нужно учитывать доходы и экономию средств Ла Лига требует ограничения зарплаты», – сказал Тускетс.