И.о. президента «Барселоны» Тускетс: «Месси было бы экономически выгодно продать прошлым летом»

Исполняющий обязанности президента «Барселоны» Карлес Тускетс поделился мнением об уходе капитана команды Лионеля Месси из клуба.
«Если рассматривать с экономической точки зрения, то я бы продал Месси прошлым летом. Это было бы предпочтительней. Нужно учитывать доходы и экономию средств Ла Лига требует ограничения зарплаты», – сказал Тускетс.
- В августе аргентинец заявил о своем желании уйти из «Барсы», о чем уведомил руководство клуба.
- Месси – самый высокооплачиваемый игрок каталонской команды. Он зарабатывает 100 миллионов евро в год с учетом налогов.
Источник: Marca