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    Оздоев: «Черчесов имеет право говорить об игроках сборной то, что считает нужным»

    Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев не согласен с критикой в адрес главного тренера сборной России Станислава Черчесова после его интервью телеканалу «Матч ТВ».

    «Честно говоря, стараюсь не читать того, что сейчас пишут СМИ о сборной России – просто потому, что кроме удивления и возмущения это ничего не вызывает. Станислав Саламович имеет полное право говорить об игроках сборной то, что считает необходимым. Он делает это и в личных беседах, и отвечая на вопросы журналистов. Если футболист по каким-то причинам не показывает максимума, то должен не обижаться, а покопаться в себе.

    Уверен, что все ребята из сборной меня поддержат. Я сам допустил ошибку в матче с Турцией, из-за которой, возможно, мы потерпели поражение. И что мне теперь, обиженного из себя строить? У нас есть квалифицированный тренерский штаб и команда – будем вместе готовиться к отборочным встречам ЧМ-2022 в марте и к финальному турниру Евро-2020. Все у нас получится», – сказал Оздоев.

    • Безвыигрышная серия российской сборной – шесть матчей.
    • Команда не смогла выйти в дивизион A Лиги наций.
    • На Евро-2020 соперниками россиян будут Бельгия, Дания и Финляндия.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:53
    Комментарии17
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      Рейтинг: +9283

      paracetamol 5 минут назад

      Говорить можно, но не обзывать! Сам то он кто, тоже г-но!

      0
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      Рейтинг: +5374

      subbotaspartak 35 минут назад

      И мы, как граждане России имеем право говорить...

      0
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      Рейтинг: +11542

      KLIM777 53 минуты назад

      Подлизал по красоте! Место в старте обеспечено.

      0
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      Рейтинг: +5986

      Alekxei Z. 55 минут назад

      Неадекватная реакция на работу и интервью Черчесова наводит на мысль , что это завуалированная компания . Какие -то "силы " хотят увидеть у руля сборной своего протеже. ИМХО

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      Рейтинг: +6913

      Вомбат 1 час назад

      Господин Оздоев, вы правы, говоря, что Черчесов имеет право публично критиковать своих игроков, если они не оправдывают ожиданий, особенно если он недостаточно хотят их оправдывать. Но вы неправы, считая, что МЫ ВСЕ не должны критиковать самого Черчесова. Его решения по составу сборной и в октябрьский и в ноябрьский сборы были явно ошибочными. Если у вас удивление и возмущение вызывает критика игры сборной, то вы тоже неправы. Сборная стала на порядок слабее чем была в 2019 году, и это не только результат ковида, но и результат плохой работы тренера. Кстати, о ковиде, я очень рад, что у вас легкая форма, и желаю вам крепкого здоровья. А Зениту особенно желаю уважать болельщиков и не скрывать от них информацию о травмах и заболеваниях игроков. Все равно шила в мешке не утаишь.

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      Рейтинг: +5986

      Alekxei Z. > Вомбат 58 минут назад

      Ничего личного. Скажите пожалуйста , а кто бы мог усилить нашу сборную и кого не пригласили ?
      Вам не кажется , что нынешнее поколение просто слабое.
      Тут и сборная и еврокубки как подтверждение .

      1
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      Рейтинг: -1248

      зинет недоклуб 1 час назад

      позор зенетке

      -3
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      Рейтинг: +19084

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Кавказцы всегда ходят толпой...

      0
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      Рейтинг: +4168

      Давид59 2 часа назад

      Оздоев - лицо заинтересованное. Что-нибудь про усатого ляпнет и всё, вылетит мигом. Как в своё время Гарик Денисов.

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      Рейтинг: +14243

      vladimir-7 2 часа назад

      Вот не пригласит тебя Черчесов в сборную и совсем по другому ты
      скажешь о нем. Продолжай лизать задницу Черчесову и будешь как Дзюба в сборной.

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      Рейтинг: +629

      Fusballer 2 часа назад

      Земляк земляка... Молчал бы лучше.

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