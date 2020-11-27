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  • Оздоев: «Черчесов имеет право говорить об игроках сборной то, что считает нужным»

Оздоев: «Черчесов имеет право говорить об игроках сборной то, что считает нужным»

27 ноября 2020, 15:53
22

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев не согласен с критикой в адрес главного тренера сборной России Станислава Черчесова после его интервью телеканалу «Матч ТВ».

«Честно говоря, стараюсь не читать того, что сейчас пишут СМИ о сборной России – просто потому, что кроме удивления и возмущения это ничего не вызывает. Станислав Саламович имеет полное право говорить об игроках сборной то, что считает необходимым. Он делает это и в личных беседах, и отвечая на вопросы журналистов. Если футболист по каким-то причинам не показывает максимума, то должен не обижаться, а покопаться в себе.

Уверен, что все ребята из сборной меня поддержат. Я сам допустил ошибку в матче с Турцией, из-за которой, возможно, мы потерпели поражение. И что мне теперь, обиженного из себя строить? У нас есть квалифицированный тренерский штаб и команда – будем вместе готовиться к отборочным встречам ЧМ-2022 в марте и к финальному турниру Евро-2020. Все у нас получится», – сказал Оздоев.

  • Безвыигрышная серия российской сборной – шесть матчей.
  • Команда не смогла выйти в дивизион A Лиги наций.
  • На Евро-2020 соперниками россиян будут Бельгия, Дания и Финляндия.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Оздоев Магомед Черчесов Станислав
Комментарии (22)
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Mityai90
1606481978
Жертва лимита подал голос, хозяина защищает, ведь без него его в сборную не вызовут.
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Skull_Boy
1606482396
Так вот и 2й лизнул попку хозяину
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CSKA471
1606482430
Я допустил ошибку, и что мне обиженного из себя строить!!!????
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Боцман59rus
1606482840
оО.. Ишак кривоногий мага еппт... Шел бы ты в парадную, обходя заготовками поребрик
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Давид59
1606486645
Оздоев - лицо заинтересованное. Что-нибудь про усатого ляпнет и всё, вылетит мигом. Как в своё время Гарик Денисов.
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DOCTOR PENALTY
1606487844
Кавказцы всегда ходят толпой...
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Антисемит
1606500501
незаметно подкрался сзади и, что есть силы, лизнул))
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balam
1606501155
Отстоев-чемпион по куннилингусу
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polt
1606502993
1.Поражение от Турции чисто твоя вина, надо умудриться так отыграть к своим воротам. 2. Квалификация тренерского штаба во главе с Черчесовым под большим вопросом.. 3. И ты такой же невоспитанный пижон и жлоб как и твой напыщенный баран Черчесов.
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BRO_football
1606511669
Подлизывай больше, Оздоев. За это тебя Усатый чаще на поле будет выпускать
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