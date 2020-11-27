Пепе, Винисиус, Демирбай и Гакпо – претенденты на звание игрока недели в Лиге Европы

УЕФА представила список претендентов на звание лучшего футболиста недели в Лиге Европы.
На награду претендуют четыре футболиста. Это форвард «Арсенала» Николя Пепе, нападающий «Тоттенхэма» Карлос Винисиус, хавбек «Байера» Керем Демирбай и форвард «ПСВ» Коди Гакпо.
- Пепе забил гол «Мольде» (3:0).
- Винисиус оформил дубль в ворота «Лудогорца» (4:0).
- Демирбай отдал голевую передачу в игре с «Хапоэлем Б-Ш» (4:1).
- Гакпо сделал 1+1 в матче с «ПАОКом» (3:2).
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Источник: твиттер УЕФА