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  • Чемпионка мира Рапино: «Вставала на колено, чтобы привлечь внимание к превосходству белых»

Чемпионка мира Рапино: «Вставала на колено, чтобы привлечь внимание к превосходству белых»

20 ноября 2020, 22:27
6

Футболистка сборной США Меган Рапино пояснила, что она выражает, когда встает на колено. В частности, она привлекает внимание к полицейской жестокости.

«Я сказала, что встаю на колено, чтобы привлечь внимание к превосходству белых и жестокости полиции. Многие восприняли это близко к сердцу. Для меня это странно. В США было рабство, но вины белых как отдельных личностей не было. Однако ответственность за преодолении рабства лежала на всех», – приводит слова Рапино The Guardian.

  • Футболистка ранее обручилась с бывшей баскетболисткой екатеринбургского УГМК Сью Берд.
  • Рапино дважды брала чемпионат мира.
  • Ранее Рапино поздравила Джо Байдена с победой на президентских выборах в США.

Источник: The Guardian
США. МЛС
Комментарии (6)
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Из Твери Леха
1605906303
В следующий раз пусть на болт сразу садится, чтоб внимание привлечь.
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rammax fcsm
1605912365
встань на оба колена перед первым же ниг_ером... а потом раком... толерантная тварь... гадина...
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acor94
1605914956
мы белые и так знаем, что превосходим цветных. зачем лишний раз об этом говорить?
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ItalianFootball
1605943179
И вашим, и нашим ? Молодцом.
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