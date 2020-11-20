Чемпионка мира Рапино: «Вставала на колено, чтобы привлечь внимание к превосходству белых»

Футболистка сборной США Меган Рапино пояснила, что она выражает, когда встает на колено. В частности, она привлекает внимание к полицейской жестокости.

«Я сказала, что встаю на колено, чтобы привлечь внимание к превосходству белых и жестокости полиции. Многие восприняли это близко к сердцу. Для меня это странно. В США было рабство, но вины белых как отдельных личностей не было. Однако ответственность за преодолении рабства лежала на всех», – приводит слова Рапино The Guardian.