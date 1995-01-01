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    Чемпионка мира Рапино: «Вставала на колено, чтобы привлечь внимание к превосходству белых»

    Футболистка сборной США Меган Рапино пояснила, что она выражает, когда встает на колено. В частности, она привлекает внимание к полицейской жестокости.

    «Я сказала, что встаю на колено, чтобы привлечь внимание к превосходству белых и жестокости полиции. Многие восприняли это близко к сердцу. Для меня это странно. В США было рабство, но вины белых как отдельных личностей не было. Однако ответственность за преодолении рабства лежала на всех», – приводит слова Рапино The Guardian.

    • Футболистка ранее обручилась с бывшей баскетболисткой екатеринбургского УГМК Сью Берд.
    • Рапино дважды брала чемпионат мира.
    • Ранее Рапино поздравила Джо Байдена с победой на президентских выборах в США.

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    Источник: The Guardian

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