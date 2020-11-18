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  • Тихонов: «Не вижу у Кокорина футбольной дерзости, что он хочет в «Спартаке» кому-то что-то доказать»

Тихонов: «Не вижу у Кокорина футбольной дерзости, что он хочет в «Спартаке» кому-то что-то доказать»

18 ноября 2020, 16:08
13

Главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов высказался о нападающем «Спартака» Александре Кокорине.

– Что происходит с Кокориным? Кажется, это совсем не то, что от него ожидали, приобретая его в клуб.

– Если честно, я сам говорил, что это усиление для «Спартака». Нужно понимать, для чего его брали в «Спартак». Может, его взяли, чтобы потом перепродать? Это просто мои мысли вслух, ни в коем случае не утверждение.

Я не вижу сейчас в нем спортивной злости и футбольной дерзости, что он хочет кому-то что-то в «Спартаке» доказать. В данный момент он сам говорит, что готов играть, но не играет. Значит, есть какой-то момент внутри команды.

Зная Кокорина как игрока, я не думаю, что он сильно доволен своим нынешним местом в «Спартаке». Здесь нам может что-то рассказать Тедеско, но он молчит. Тогда Шамиль Газизов, который его брал, должен объяснить, но он тоже не комментирует эту ситуацию.

  • «Спартак» подписал Кокорина летом.
  • В восьми матчах за красно-белых у Кокорина один гол.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Кокорин Александр Тихонов Андрей
Комментарии (13)
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piligrim1986
1605710764
ды ниче он не хочет, контракт есть, жизнь удалась
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Евгений Агеев
1605713952
За что он деньги получает...я тоже так хочу!
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alex1951
1605721825
Просто Кокоша тоскует по Питеру и ,также,турма еще не вся с него вышла...
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KalterJax
1605725922
Он перестал играть в футбол после перехода в Зенит из Динамо!) а желание что-то доказывать зачем? если его сразу после СИЗО берут на такой большой контракт, зная, что футболист не в форме, не в тонусе, да и вообще далёк от образца своей игры! откуда возьмётся мотивация?
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a s
1605727259
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sploshnovalena
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Кинстифа
1605760552
Изначально было бредом его подписывать... Нападающих и так достаточно было... Тоже очень интересно. зачем его купили???
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Plyash
1605765373
У Кокора дерзость есть,только она особая,финансовая.При ни хрена неделании заработать поболее бобла в предверии выгона его на "пенсию."
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vladimir-7
1605776656
Андрей, Кокорину больше нечего доказывать, он хотел за три года получить 10 млн. евро и получит их у Федуна, вот и всё.
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Max Bobr
1605812381
Полностью согласен с предыдущим оратором, бабки получены, мотивации нет и не будет!
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