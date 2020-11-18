Тихонов: «Не вижу у Кокорина футбольной дерзости, что он хочет в «Спартаке» кому-то что-то доказать»

Главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов высказался о нападающем «Спартака» Александре Кокорине.

– Что происходит с Кокориным? Кажется, это совсем не то, что от него ожидали, приобретая его в клуб.

– Если честно, я сам говорил, что это усиление для «Спартака». Нужно понимать, для чего его брали в «Спартак». Может, его взяли, чтобы потом перепродать? Это просто мои мысли вслух, ни в коем случае не утверждение.

Я не вижу сейчас в нем спортивной злости и футбольной дерзости, что он хочет кому-то что-то в «Спартаке» доказать. В данный момент он сам говорит, что готов играть, но не играет. Значит, есть какой-то момент внутри команды.

Зная Кокорина как игрока, я не думаю, что он сильно доволен своим нынешним местом в «Спартаке». Здесь нам может что-то рассказать Тедеско, но он молчит. Тогда Шамиль Газизов, который его брал, должен объяснить, но он тоже не комментирует эту ситуацию.