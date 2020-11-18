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    Тихонов: «Не вижу у Кокорина футбольной дерзости, что он хочет в «Спартаке» кому-то что-то доказать»

    Главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов высказался о нападающем «Спартака» Александре Кокорине.

    – Что происходит с Кокориным? Кажется, это совсем не то, что от него ожидали, приобретая его в клуб.

    – Если честно, я сам говорил, что это усиление для «Спартака». Нужно понимать, для чего его брали в «Спартак». Может, его взяли, чтобы потом перепродать? Это просто мои мысли вслух, ни в коем случае не утверждение.

    Я не вижу сейчас в нем спортивной злости и футбольной дерзости, что он хочет кому-то что-то в «Спартаке» доказать. В данный момент он сам говорит, что готов играть, но не играет. Значит, есть какой-то момент внутри команды.

    Зная Кокорина как игрока, я не думаю, что он сильно доволен своим нынешним местом в «Спартаке». Здесь нам может что-то рассказать Тедеско, но он молчит. Тогда Шамиль Газизов, который его брал, должен объяснить, но он тоже не комментирует эту ситуацию.

    • «Спартак» подписал Кокорина летом.
    • В восьми матчах за красно-белых у Кокорина один гол.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7196

      piligrim1986 39 минут назад

      ды ниче он не хочет, контракт есть, жизнь удалась

      0
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      Рейтинг: +5173

      NewLife 41 минуту назад

      Забирай в Астану поскорее.

      0
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      Рейтинг: +3686

      Cleaner 1 час назад

      Кокорин дерзок когда у него в руке стул и он уверен, что ему не дадут сдачи. А с футболом он давно уже завязал...

      1
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      Рейтинг: +16413

      silver29 2 часа назад

      Приход кокорина в Спартак самая мутный трансфер последних лет, мнимые травмы и полное не желание играть за клуб ((((

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