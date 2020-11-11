Коман не сыграет с Финляндией из-за травмы

Сборная Франции как минимум на один матч лишилась полузащитника Кингсли Комана. Он травмировался при подготовке к товарищеской встрече с Финляндией. У него повреждение лодыжки.
В игре, которая начнется в 23:10 по Москве, Коман участия не примет. Сроки восстановления футболиста на текущий момент не сообщаются.
- В текущем сезоне Коман сыграл в восьми матчах, забил два гола, сделал две результативные передачи.
- Франция идет второй в группе Лиги наций.
- «Бавария» Комана лидирует в Бундеслиге.
Источник: RMC Sport