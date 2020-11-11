Коман не сыграет с Финляндией из-за травмы

Сборная Франции как минимум на один матч лишилась полузащитника Кингсли Комана. Он травмировался при подготовке к товарищеской встрече с Финляндией. У него повреждение лодыжки.

В игре, которая начнется в 23:10 по Москве, Коман участия не примет. Сроки восстановления футболиста на текущий момент не сообщаются.