Вендел, Ерохин и Дзюба – в составе «Зенита» на матч с «Боруссией»; Ройс, Холанд и Витсель сыграют у хозяев

Стали известны стартовые составы «Зенита» и дортмундской «Боруссии» на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Боруссия» Д: Бюрки, Геррейру, Аканжи, Хуммельс, Менье, Дауд, Витсель, Рейна, Ройс, Холанд, Санчо.
«Зенит»: Кержаков, Сантос, Ракицкий, Ловрен, Караваев, Барриос, Вендел, Ерохин, Кузяев, Дриусси, Дзюба.
«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи. Начало игры – в 23:00 по Москве.
- Команды рассудит голландец Бьорн Куйперс.
- В первом туре «Зенит» проиграл «Брюгге» (1:2), а «Боруссия» – «Лацио» (1:3).
Источник: сайт УЕФА