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    Вендел, Ерохин и Дзюба – в составе «Зенита» на матч с «Боруссией»; Ройс, Холанд и Витсель сыграют у хозяев

    Стали известны стартовые составы «Зенита» и дортмундской «Боруссии» на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    «Боруссия» Д: Бюрки, Геррейру, Аканжи, Хуммельс, Менье, Дауд, Витсель, Рейна, Ройс, Холанд, Санчо.

    «Зенит»: Кержаков, Сантос, Ракицкий, Ловрен, Караваев, Барриос, Вендел, Ерохин, Кузяев, Дриусси, Дзюба.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи. Начало игры – в 23:00 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт УЕФА

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    Сегодня, 21:59
    Комментарии6
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      Рейтинг: +8637

      alex1951 21 минуту назад

      Для Дзюбана - момент истины.....
      ежель ,как с Бррююгэ,то дома ждет бочка с порохом!
      Пущай полятает!)))

      1
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      Рейтинг: -37

      Alex_MI_5 21 минуту назад

      Готовьте вазелины, болотные

      P.S. Петушок аларм может не готовить, если так больше любит))

      -1
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      Рейтинг: +2809

      Ганнибал Лектор 24 минуты назад

      Удачи Зениту!

      4
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      Рейтинг: +9729

      alarm 27 минут назад

      ерохин забьёт)

      3
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      ...
      Рейтинг: +3999

      afw13 > alarm 12 минут назад

      кому?)

      0
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      ...
      Рейтинг: +145

      egor tikhonov > afw13 4 минуты назад

      аларму

      0
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