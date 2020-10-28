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  • Вендел, Ерохин и Дзюба – в составе «Зенита» на матч с «Боруссией»; Ройс, Холанд и Витсель сыграют у хозяев

Вендел, Ерохин и Дзюба – в составе «Зенита» на матч с «Боруссией»; Ройс, Холанд и Витсель сыграют у хозяев

28 октября 2020, 21:59
7

Стали известны стартовые составы «Зенита» и дортмундской «Боруссии» на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Боруссия» Д: Бюрки, Геррейру, Аканжи, Хуммельс, Менье, Дауд, Витсель, Рейна, Ройс, Холанд, Санчо.

«Зенит»: Кержаков, Сантос, Ракицкий, Ловрен, Караваев, Барриос, Вендел, Ерохин, Кузяев, Дриусси, Дзюба.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи. Начало игры – в 23:00 по Москве.

Источник: сайт УЕФА
Лига чемпионов Боруссия Д Зенит
Комментарии (7)
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Ганнибал Лектор
1603912840
Удачи Зениту!
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alex1951
1603913055
Для Дзюбана - момент истины..... ежель ,как с Бррююгэ,то дома ждет бочка с порохом! Пущай полятает!)))
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aleks 265814
1603914660
Будем ждать сегодня первые очки зенита
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