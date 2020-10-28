Николич: «Играли очень хорошо. Должны были забивать еще, но не хватило завершения»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич подвел итоги матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией» (1:2).

«Играли очень хорошо, много моментов имели, но не набрали очков в этот вечер. Всe было хорошо: отношение, мотивация, дисциплина и главное — храбрость.

Спасибо болельщикам. Очень позитивная атмосфера. Игроки были с энергией на сто процентов. Было интересно посмотреть на себя на фоне лучшей команды в мире. Очень жаль, что остались без очков.

Игроков не надо было особенно настраивать. Нужно подготовить игроков тактически и верить в их качества. Первые 20–25 минут, возможно, было больше уважения, чем нужно.

А потом было много моментов. Сто процентов моментов. Мне жаль — должны были забивать. Важно не впечатление, а забивать. Не хватало завершения», – сказал Николич после игры.