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  • Николич: «Играли очень хорошо. Должны были забивать еще, но не хватило завершения»

Николич: «Играли очень хорошо. Должны были забивать еще, но не хватило завершения»

28 октября 2020, 07:59
5

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич подвел итоги матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией» (1:2).

«Играли очень хорошо, много моментов имели, но не набрали очков в этот вечер. Всe было хорошо: отношение, мотивация, дисциплина и главное — храбрость.

Спасибо болельщикам. Очень позитивная атмосфера. Игроки были с энергией на сто процентов. Было интересно посмотреть на себя на фоне лучшей команды в мире. Очень жаль, что остались без очков.

Игроков не надо было особенно настраивать. Нужно подготовить игроков тактически и верить в их качества. Первые 20–25 минут, возможно, было больше уважения, чем нужно.

А потом было много моментов. Сто процентов моментов. Мне жаль — должны были забивать. Важно не впечатление, а забивать. Не хватало завершения», – сказал Николич после игры.

  • «Локомотив» идет в группе третьим.
  • «Бавария» лидирует.
  • В 15 матчах против российских команд в ЛЧ мюнхенцы проиграли лишь однажды.

Источник: «Чемпионат»
Лига чемпионов Локомотив Бавария Николич Марко
Комментарии (5)
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paracetamol
1603867279
Играли очень хорошо, но просрали как всегда.
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spam2009
1603868270
Достойное поражение все равно остается поражением, к чему эти диферамбы
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SPACE TRUCKIN
1603869498
обидное поражение конечно...с моментами во втором тайме можно было как минимум на ничью наиграть...
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gesott
1603871688
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ab15488
1603875104
Это он че, на "супер Фёдора" бочку катит?!
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