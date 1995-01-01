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    Николич: «Играли очень хорошо. Должны были забивать еще, но не хватило завершения»

    Главный тренер «Локомотива» Марко Николич подвел итоги матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией» (1:2).

    «Играли очень хорошо, много моментов имели, но не набрали очков в этот вечер. Всe было хорошо: отношение, мотивация, дисциплина и главное — храбрость.

    Спасибо болельщикам. Очень позитивная атмосфера. Игроки были с энергией на сто процентов. Было интересно посмотреть на себя на фоне лучшей команды в мире. Очень жаль, что остались без очков.

    Игроков не надо было особенно настраивать. Нужно подготовить игроков тактически и верить в их качества. Первые 20–25 минут, возможно, было больше уважения, чем нужно.

    А потом было много моментов. Сто процентов моментов. Мне жаль — должны были забивать. Важно не впечатление, а забивать. Не хватало завершения», – сказал Николич после игры.

    • «Локомотив» идет в группе третьим.
    • «Бавария» лидирует.
    • В 15 матчах против российских команд в ЛЧ мюнхенцы проиграли лишь однажды.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1265

      spam2009 15 минут назад

      Достойное поражение все равно остается поражением, к чему эти диферамбы

      0
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      Рейтинг: +8850

      paracetamol 31 минуту назад

      Играли очень хорошо, но просрали как всегда.

      0
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      Рейтинг: +15144

      silver29 1 час назад

      Реально хороший матч получился, это говорит о том что не надо до матча бояться соперников.

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