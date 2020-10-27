Мещеряков: «Приятно, когда «Бавария» в игре с «Локомотивом» тянет время»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков подвел итог матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии» (1:2). Единственный мяч у россиян забил Антон Миранчук.

«Очень интересная игра для всех болельщиков, держала в напряжении до конца. Шансы были у всех, и у нас тоже. Достойно сыграли, спасибо ребятам, которые отдавались на поле. Зрители видели, кто и как играл. Молодeжь прилично себя показала. Результат не по игре? Мы могли забить больше — так скажу. Приятно, когда «Бавария» в матче с «Локомотивом» тянет время, не только Мануэль Нойер», – сказал Мещеряков.