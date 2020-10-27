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    Мещеряков: «Приятно, когда «Бавария» в игре с «Локомотивом» тянет время»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков подвел итог матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии» (1:2). Единственный мяч у россиян забил Антон Миранчук.

    «Очень интересная игра для всех болельщиков, держала в напряжении до конца. Шансы были у всех, и у нас тоже. Достойно сыграли, спасибо ребятам, которые отдавались на поле. Зрители видели, кто и как играл. Молодeжь прилично себя показала. Результат не по игре? Мы могли забить больше — так скажу. Приятно, когда «Бавария» в матче с «Локомотивом» тянет время, не только Мануэль Нойер», – сказал Мещеряков.

    • «Локомотив» идет в группе вторым.
    • «Бавария» лидирует.
    • «Локомотив» не победил в третьем матче подряд.

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    Источник: «Чемпионат»

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    27.10.2020 23:33
    Комментарии1
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      Рейтинг: +796

      Михаил_Боярский 43 минуты назад

      Можно утешать себя сколько угодно. но бавария взяла 3 очка а паравозы ноль.

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