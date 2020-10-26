Николич: «Мы должны попробовать биться с лучшей командой Европы»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич высказался о предстоящем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией».

«Бавария» — лучшая команда Европы. Мы подготовились. Самое важное: играть дисциплинированно и уверенно. Уверен в нашей команде, у нас есть качества. Мы играем дома, у нас большое уважение к сопернику. Это футбол. Мы должны попробовать биться с лучшей командой Европы. Команда на 100% сделает все, что может. Каждый игрок выложится. Уверен, так и будет», – сказал Николич.