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    Николич: «Мы должны попробовать биться с лучшей командой Европы»

    Главный тренер «Локомотива» Марко Николич высказался о предстоящем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией».

    «Бавария» — лучшая команда Европы. Мы подготовились. Самое важное: играть дисциплинированно и уверенно. Уверен в нашей команде, у нас есть качества. Мы играем дома, у нас большое уважение к сопернику. Это футбол. Мы должны попробовать биться с лучшей командой Европы. Команда на 100% сделает все, что может. Каждый игрок выложится. Уверен, так и будет», – сказал Николич.

    • Матч «Локомотив» — «Бавария» состоится 27 октября.

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    Источник: «Чемпионат»

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