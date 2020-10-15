Тихонов – о работе в «Астане»: «Конкретика наступит завтра-послезавтра»

Вот он - уровень российских тренеров. Приглашают в Астану, Новбахор, Ригу ...
Андрей Тихонов прокомментировал информацию о своем скором назначении на пост главного тренера «Астаны».
«С «Астаной» сейчас идет переговорный процесс. Думаю, конкретика наступит завтра-послезавтра», – сказал 49-летний российский специалист.
- Тихонов остается без работы с октября 2018 года, когда его уволили из «Крыльев Советов».
- До самарской команды он возглавлял «Енисей», а также входил в тренерские штабы «Спартака» и «Краснодара».