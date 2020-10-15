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    Тихонов – о работе в «Астане»: «Конкретика наступит завтра-послезавтра»

    Андрей Тихонов прокомментировал информацию о своем скором назначении на пост главного тренера «Астаны».

    «С «Астаной» сейчас идет переговорный процесс. Думаю, конкретика наступит завтра-послезавтра», – сказал 49-летний российский специалист.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2275

      Бухбух 1 час назад

      Вот он - уровень российских тренеров. Приглашают в Астану, Новбахор, Ригу ...

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