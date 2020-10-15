Канчельскис во второй раз покинул пост главного тренера «Навбахора»

Главный тренер «Навбахора» Андрей Канчельскис объявил об уходе с занимаемого поста.
«С сожалением сообщаю, что мое время в «Навбахоре» пришло к концу. Я бы хотел довести сезон с командой до конца и увидеть, к чему бы это привело, но все не всегда идет по плану, особенно с учетом обстоятельств, в которых мы сейчас живем.
Я хочу поблагодарить руководство клуба, персонал и, конечно же, футболистов, которые подарили мне много незабываемых моментов за время работы в Узбекистане.
Сейчас я смотрю вперед и готов принять новый вызов в тренерской карьере», – написал Канчельскис на своей странице в LinkedIn.
- Российский специалист работал в «Навбахоре» с 2018 года (с перерывом).
- В августе-сентябре Канчельскис болел коронавирусом.
Источник: Sport24