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    Канчельскис во второй раз покинул пост главного тренера «Навбахора»

    Главный тренер «Навбахора» Андрей Канчельскис объявил об уходе с занимаемого поста.

    «С сожалением сообщаю, что мое время в «Навбахоре» пришло к концу. Я бы хотел довести сезон с командой до конца и увидеть, к чему бы это привело, но все не всегда идет по плану, особенно с учетом обстоятельств, в которых мы сейчас живем.

    Я хочу поблагодарить руководство клуба, персонал и, конечно же, футболистов, которые подарили мне много незабываемых моментов за время работы в Узбекистане.

    Сейчас я смотрю вперед и готов принять новый вызов в тренерской карьере», – написал Канчельскис на своей странице в LinkedIn.

    • Российский специалист работал в «Навбахоре» с 2018 года (с перерывом).
    • В августе-сентябре Канчельскис болел коронавирусом.

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    Источник: Sport24

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