Канчельскис во второй раз покинул пост главного тренера «Навбахора»

Главный тренер «Навбахора» Андрей Канчельскис объявил об уходе с занимаемого поста.

«С сожалением сообщаю, что мое время в «Навбахоре» пришло к концу. Я бы хотел довести сезон с командой до конца и увидеть, к чему бы это привело, но все не всегда идет по плану, особенно с учетом обстоятельств, в которых мы сейчас живем.

Я хочу поблагодарить руководство клуба, персонал и, конечно же, футболистов, которые подарили мне много незабываемых моментов за время работы в Узбекистане.

Сейчас я смотрю вперед и готов принять новый вызов в тренерской карьере», – написал Канчельскис на своей странице в LinkedIn.