Роналду может пройти карантин в Турине

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассчитывает пройти карантин по коронавирусу в Турине.

По информации A Bola, игрок в любом случае проведет сегодняшний день в расположении сборной Португалии. Затем, если органы здравоохранения разрешат, он улетит в Турин.

Как пишет журналист Танкреди Пальмьери, футболист решил вернуться в Италию, поскольку там карантин длится десять дней, а в Португалии 14. За три дня до окончания карантина Роналду сдаст тест на коронавирус, и если он будет отрицательным, то у него будет возможность сыграть в Лиге чемпионов против «Барселоны» – этот матч пройдет 20 октября.