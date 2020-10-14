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    Роналду может пройти карантин в Турине

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассчитывает пройти карантин по коронавирусу в Турине.

    По информации A Bola, игрок в любом случае проведет сегодняшний день в расположении сборной Португалии. Затем, если органы здравоохранения разрешат, он улетит в Турин.

    Как пишет журналист Танкреди Пальмьери, футболист решил вернуться в Италию, поскольку там карантин длится десять дней, а в Португалии 14. За три дня до окончания карантина Роналду сдаст тест на коронавирус, и если он будет отрицательным, то у него будет возможность сыграть в Лиге чемпионов против «Барселоны» – этот матч пройдет 20 октября.

    • В этом сезоне Роналду сыграл 3 матча за «Ювентус» в Серии А, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу.
    • Сегодня Португалия сыграет в Лиге наций со сборной Швеции.

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    Источник: A Bola

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