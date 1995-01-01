Директор «Тоттенхэма» Дубов: «Галицкий потратил не намного меньше Абрамовича. Возможно, даже больше»

Ну как их сравнивать.
Галицкий с нуля ( !!! ) создал клуб со всей инфраструктурой, построил Супер-стадион, Академию.
Абрамович вывез "мутный" капитал и вложил в ФК ( обналичил ) .
Путь разный , как и польза для страны !!!
Директор по развитию «Тоттенхэма» в Восточной Европе Роман Дубов сравнил владельца «Краснодара» Сергея Галицкого и владельца «Челси» Романа Абрамовича перед матчем команд в Лиге чемпионов.
«У каждого из них свой путь, и каждый показал, что этот путь способен приносить успех и результат. «Челси» под владением Романа смог показать, что стратегия, которую они выбрали, верная. Это не только траты – стоимость самого клуба увеличилась в разы. Думаю, что этот подход имеет право на жизнь.
Если посмотреть с точки зрения общих расходов и затрат, то Галицкий за все это время потратил не намного меньше, чем Абрамович. А может быть, и больше. Можно сказать только то, что это два разных пути, но и тот, и другой имеют право на существование, поэтому за футболом и интересно смотреть», – сказал Дубов в интервью «Спорт-Экспрессу».
- «Краснодар» и «Челси» встретятся на групповом этапе Лиги чемпионов.
- 28 октября команды сыграют в Краснодаре.