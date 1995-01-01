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    Директор «Тоттенхэма» Дубов: «Галицкий потратил не намного меньше Абрамовича. Возможно, даже больше»

    Директор по развитию «Тоттенхэма» в Восточной Европе Роман Дубов сравнил владельца «Краснодара» Сергея Галицкого и владельца «Челси» Романа Абрамовича перед матчем команд в Лиге чемпионов.

    «У каждого из них свой путь, и каждый показал, что этот путь способен приносить успех и результат. «Челси» под владением Романа смог показать, что стратегия, которую они выбрали, верная. Это не только траты – стоимость самого клуба увеличилась в разы. Думаю, что этот подход имеет право на жизнь.

    Если посмотреть с точки зрения общих расходов и затрат, то Галицкий за все это время потратил не намного меньше, чем Абрамович. А может быть, и больше. Можно сказать только то, что это два разных пути, но и тот, и другой имеют право на существование, поэтому за футболом и интересно смотреть», – сказал Дубов в интервью «Спорт-Экспрессу».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +5396

      Alekxei Z. 45 минут назад

      Ну как их сравнивать.
      Галицкий с нуля ( !!! ) создал клуб со всей инфраструктурой, построил Супер-стадион, Академию.
      Абрамович вывез "мутный" капитал и вложил в ФК ( обналичил ) .
      Путь разный , как и польза для страны !!!

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      Рейтинг: +6494

      FanatSerj 1 час назад

      Тут два "НО":
      1. Галицкий потратил это всё в той стране где заработал в отличии от Абрамовича.
      2. В РПЛ доходы от телевизионных прав в 10, 100 (? боюсь с количеством нолей ошибиться) раз меньше чем в АПЛ.

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