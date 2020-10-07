Директор «Тоттенхэма» Дубов: «Галицкий потратил не намного меньше Абрамовича. Возможно, даже больше»

Директор по развитию «Тоттенхэма» в Восточной Европе Роман Дубов сравнил владельца «Краснодара» Сергея Галицкого и владельца «Челси» Романа Абрамовича перед матчем команд в Лиге чемпионов.

«У каждого из них свой путь, и каждый показал, что этот путь способен приносить успех и результат. «Челси» под владением Романа смог показать, что стратегия, которую они выбрали, верная. Это не только траты – стоимость самого клуба увеличилась в разы. Думаю, что этот подход имеет право на жизнь.

Если посмотреть с точки зрения общих расходов и затрат, то Галицкий за все это время потратил не намного меньше, чем Абрамович. А может быть, и больше. Можно сказать только то, что это два разных пути, но и тот, и другой имеют право на существование, поэтому за футболом и интересно смотреть», – сказал Дубов в интервью «Спорт-Экспрессу».