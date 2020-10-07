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  • Директор «Тоттенхэма» Дубов: «Галицкий потратил не намного меньше Абрамовича. Возможно, даже больше»

Директор «Тоттенхэма» Дубов: «Галицкий потратил не намного меньше Абрамовича. Возможно, даже больше»

7 октября 2020, 11:59
9

Директор по развитию «Тоттенхэма» в Восточной Европе Роман Дубов сравнил владельца «Краснодара» Сергея Галицкого и владельца «Челси» Романа Абрамовича перед матчем команд в Лиге чемпионов.

«У каждого из них свой путь, и каждый показал, что этот путь способен приносить успех и результат. «Челси» под владением Романа смог показать, что стратегия, которую они выбрали, верная. Это не только траты – стоимость самого клуба увеличилась в разы. Думаю, что этот подход имеет право на жизнь.

Если посмотреть с точки зрения общих расходов и затрат, то Галицкий за все это время потратил не намного меньше, чем Абрамович. А может быть, и больше. Можно сказать только то, что это два разных пути, но и тот, и другой имеют право на существование, поэтому за футболом и интересно смотреть», – сказал Дубов в интервью «Спорт-Экспрессу».

  • «Краснодар» и «Челси» встретятся на групповом этапе Лиги чемпионов.
  • 28 октября команды сыграют в Краснодаре.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Челси Краснодар Абрамович Роман Галицкий Сергей
Комментарии (9)
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FanatSerj
1602062950
Тут два "НО": 1. Галицкий потратил это всё в той стране где заработал в отличии от Абрамовича. 2. В РПЛ доходы от телевизионных прав в 10, 100 (? боюсь с количеством нолей ошибиться) раз меньше чем в АПЛ.
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DeStar
1602068723
Галицкий красавец. Прямо выдающийся в этом плане. Вложился в то, во что побоялся бы лезть другой олигарх, и не забросил, и стадион отгрохал. А абрамович скорее вывез бабло, выиграл , не знаю как подобрать правильно слово " влияние в лондоне/англии" , да и просто понтанулся. Клуб в лондоне это ведь круче чем в краснодаре.
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Spartak Piter
1602073144
Сейчас бы сравнивать. Галицкий создал. А Абрамович просто купил игроков!
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general.lizyukov
1602091918
А цифры покажешь? Рома потратил около 3 миллиардов, Галицкий даже не полмиллиарда.
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Hektor 84
1602095264
Сравнил куй с трамвайной ручкой
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Вальдемар IV
1602142534
почему тогда ничего не выиграл, для рпл это даже больше зинаиды получается, значит, у нас и правда все не на поле решается, как жирный сказал
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