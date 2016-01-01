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    Мусаев – о жеребьевке ЛЧ: «Краснодар» очень мотивирован. В каждой игре будем биться за максимальный результат»

    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился мнением об итогах жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

    Его команде в соперники достались «Севилья», «Челси» и «Ренн».

    «Перед жеребьевкой мы понимали, что на групповой стадии Лиги чемпионов все соперники – высочайшего европейского уровня.

    «Челси» – европейский гранд. В Лондоне провели масштабную трансферную кампанию в этом году, что говорит об амбициях. «Севилья» – действующий победитель Лиги Европы, который по пути к титулу обыграл «Интер» и «Манчестер Юнайтед». А «Ренн» показывает содержательный футбол и на данный момент является единоличным лидером чемпионата Франции.

    Мы дебютируем в таком большом турнире. Мы должны идти шаг за шагом, набираясь опыта и улучшая качество игры. Наша команда очень мотивирована, мы не собираемся останавливаться на достигнутом. В каждой игре будем биться за максимальный результат», – сказал Мусаев.

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    Источник: Официальный сайт «Краснодара»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +900

      elessar arnor 56 минут назад

      с ПАОКОМ видел твою игру, ну такое..

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      Рейтинг: -170

      Спартач80 > elessar arnor 51 минуту назад

      Они наконец-то играли по счёту,а это уже опытное решение...

      0
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      Рейтинг: +1696

      Бриг 1 час назад

      Удачи! Вы делаете новый футбол России!

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