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  • Мусаев – о жеребьевке ЛЧ: «Краснодар» очень мотивирован. В каждой игре будем биться за максимальный результат»

Мусаев – о жеребьевке ЛЧ: «Краснодар» очень мотивирован. В каждой игре будем биться за максимальный результат»

1 октября 2020, 21:19
4

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился мнением об итогах жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

Его команде в соперники достались «Севилья», «Челси» и «Ренн».

«Перед жеребьевкой мы понимали, что на групповой стадии Лиги чемпионов все соперники – высочайшего европейского уровня.

«Челси» – европейский гранд. В Лондоне провели масштабную трансферную кампанию в этом году, что говорит об амбициях. «Севилья» – действующий победитель Лиги Европы, который по пути к титулу обыграл «Интер» и «Манчестер Юнайтед». А «Ренн» показывает содержательный футбол и на данный момент является единоличным лидером чемпионата Франции.

Мы дебютируем в таком большом турнире. Мы должны идти шаг за шагом, набираясь опыта и улучшая качество игры. Наша команда очень мотивирована, мы не собираемся останавливаться на достигнутом. В каждой игре будем биться за максимальный результат», – сказал Мусаев.

Источник: Официальный сайт «Краснодара»
Лига чемпионов Краснодар Мусаев Мурад
Комментарии (4)
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Бриг
1601577935
Удачи! Вы делаете новый футбол России!
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Dizgen
1601607189
Удачи быкам
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paracetamol
1601642269
Давай, ждемс-с-с!
Ответить
Spartak Piter
1602073298
Надеюсь усилия приложенные оправдаются. Второе место вполне реально занять. Главное не играть, как в РПЛ последние матчи.
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