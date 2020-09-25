ЦСКА продал все билеты на дерби с «Локомотивом»

На встрече девятого тура РПЛ между ЦСКА и «Локомотивом» будет аншлаг (в рамках допустимого количества зрителей). Домашний клуб реализовал все билеты.

«Армейский клуб реализовал всю билетную программу на домашний матч с «Локо»! Доступными остаются только VIP-категории. Дополнительных поступлений билетов в кассах не будет. Кассы в день матча будут закрыты», – сообщил ЦСКА.

Игра состоится 27 сентября.

ЦСКА по итогам тура может возглавить таблицу РПЛ.

«Локомотив» идет восьмым.