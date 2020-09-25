Владелец «Торпедо»: «С нынешним нашим бюджетом в РПЛ лучше не идти»

Владелец «Торпедо» Роман Авдеев рассказал, какие задачи стоят перед командой в сезоне-2020/21.

– Мысль болельщиков, насколько могу судить, такова – ок, нет задачи на сезон, но тогда игра должна быть зрелищной.

– Могу точно сказать, что у Игнашевича есть внутренняя задача занять первое место. И я не против этой задачи. Очень хорошо, что он амбициозен. Мягко скажем, не все получается, но есть и хорошие матчи. Результат, если судить по набранным очкам в таблице, не кажется драматичным и непоправимым.

– Является ли проблемой то, что нет задачи на сезон?

– Давайте сформулируем – задачу побеждать в каждом матче, как в этом сезоне, так и в прошлом, никто не снимал. Если будем побеждать в каждом матче, займем первое место по спортивному принципу.

– Если команда займет место, которое позволит выйти в РПЛ, вы примете решение о выходе?

– Будет день – будет пища. Когда будет спортивный результат, решим, что делать. Но идти с нынешним бюджетом – лучше туда не идти.

– Сейчас у «Торпедо» бюджет около 300 миллионов. Сколько нужно для РПЛ?

– Около 800 миллионов нужно – минимум.