Пресс-служба «Барселоны» опубликовала видео, на котором форвард Луис Суарес прощается с раздевалкой команды.

33-летний футболист подошeл к своему шкафчику и сфотографировался рядом с ним вместе с детьми.

Saying goodbye to his locker. @LuisSuarez9 #9raciasLuis pic.twitter.com/Kwa5djJMNN