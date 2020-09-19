Metaratings: РФС ведет переговоры о переносе матча Швеция – Россия в Москву или на нейтральное поле

Товарищеский матч между сборными Швеции и России, запланированный на 8 октября, не состоится в Стокгольме из-за ограничений в условиях пандемии коронавируса. РФС хочет перенести встречу в Москву или на нейтральное поле. Переговоры идут, пишет Metaratings.

В пресс-службе Федерации футбола Швеции говорили, что в качестве нейтрального поля рассматриваются Польша, Венгрия, Греция, Кипр.