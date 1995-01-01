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    Metaratings: РФС ведет переговоры о переносе матча Швеция – Россия в Москву или на нейтральное поле

    Товарищеский матч между сборными Швеции и России, запланированный на 8 октября, не состоится в Стокгольме из-за ограничений в условиях пандемии коронавируса. РФС хочет перенести встречу в Москву или на нейтральное поле. Переговоры идут, пишет Metaratings.

    В пресс-службе Федерации футбола Швеции говорили, что в качестве нейтрального поля рассматриваются Польша, Венгрия, Греция, Кипр.

    • Изначально встреча должна была состояться в марте.
    • Помимо встречи со шведами, Россия должна в октябре провести два матча Лиги наций.
    • Россияне лидируют в группе Лиги наций.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings

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