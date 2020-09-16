Ущерб от коронавируса для клубного футбола оценивается в 14 миллиардов

Клубный футбол потеряет в 2020 году от пандемии COVID-19 14 миллиардов долларов, заявил глава комитета ФИФА по борьбе с последствиями пандемии Олли Рен.

Мировой клубный футбольный рынок стоит 40-45 миллиардов долларов, то есть потери составят около трети от общего объема. Оценка основана на текущем сценарии развития пандемии. Больше остальных пострадает футбол в Южной Америке, озабоченность ФИФА вызывает ситуация в Азии и Африке.

На борьбу с последствиями коронавируса ФИФА направила 15, миллиарда долларов. Сейчас заявки на получение финансовой помощи подали 150 из 211 ассоциаций-членов организации.