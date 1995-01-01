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    Ущерб от коронавируса для клубного футбола оценивается в 14 миллиардов

    Клубный футбол потеряет в 2020 году от пандемии COVID-19 14 миллиардов долларов, заявил глава комитета ФИФА по борьбе с последствиями пандемии Олли Рен.

    Мировой клубный футбольный рынок стоит 40-45 миллиардов долларов, то есть потери составят около трети от общего объема. Оценка основана на текущем сценарии развития пандемии. Больше остальных пострадает футбол в Южной Америке, озабоченность ФИФА вызывает ситуация в Азии и Африке.

    На борьбу с последствиями коронавируса ФИФА направила 15, миллиарда долларов. Сейчас заявки на получение финансовой помощи подали 150 из 211 ассоциаций-членов организации.

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    Источник: Eurosport

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