БИЗНЕС Online: Иван Игнатьев попал в ДТП в Казани

Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев попал в ДТП в центре Казани. Футболист ехал на тренировку за рулем BMW и попал в аварию с участием трех автомобилей.

«Иван сегодня утром ехал на тренировку, двигался по левой полосе улицы Профсоюзной. Девушка, которая в него въехала, перестраивалась с правой полосы и задела автомобиль Ивана. С игроком все в порядке», – сообщила пресс-служба «Рубина».