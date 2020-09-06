Daily Star: «Манчестер Юнайтед» планирует подписать Упамекано летом за 38 миллионов

«Манчестер Юнайтед» готовится купить центрального защитника «Лейпцига» Дайота Упамекано следующим летом. Это связано с тем, что в июне у француза вступит в силу пункт контракта о сумме выкупа в 38 миллионов фунтов стерлингов, пишет Daily Star.
21-летний игрок вызывается в сборную Франции. Его контракт с «Лейпцигом» действует до 2023 года.
- В прошлом сезоне Бундеслиги Упамекано провел 27 матчей, забил гол.
- Он выступает в Лейпциге с 2017 года.
- Упамекано выиграл чемпионат Европы для игроков не старше 17 лет в 2015 году.
Источник: Daily Star