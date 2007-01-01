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    Daily Star: «Манчестер Юнайтед» планирует подписать Упамекано летом за 38 миллионов

    «Манчестер Юнайтед» готовится купить центрального защитника «Лейпцига» Дайота Упамекано следующим летом. Это связано с тем, что в июне у француза вступит в силу пункт контракта о сумме выкупа в 38 миллионов фунтов стерлингов, пишет Daily Star.

    21-летний игрок вызывается в сборную Франции. Его контракт с «Лейпцигом» действует до 2023 года.

    • В прошлом сезоне Бундеслиги Упамекано провел 27 матчей, забил гол.
    • Он выступает в Лейпциге с 2017 года.
    • Упамекано выиграл чемпионат Европы для игроков не старше 17 лет в 2015 году.

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    Источник: Daily Star

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