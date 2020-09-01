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    «Арсенал» купил защитника «Лилля» Габриэля за 26 миллионов

    Лондонский «Арсенал» на официальном сайте объявил о переходе центрального защитника «Лилля» Габриэля.

    Бразильский футболист подписал контракт до лета 2025 года. По данным Transfermarkt, стоимость трансфера составила 26 миллионов евро.

    • В прошлом сезоне Лиги 1 Габриэль отметился одним голом в 24 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.
    • Новый сезон АПЛ стартует 12 сентября.

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    Источник: Официальный сайт «Арсенала»

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    Сегодня, 18:30
    Комментарии4
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      Рейтинг: +9581

      Skull_Boy 1 час назад

      Неужели Арсенал начал покупать толковый молодняк, а не заочно списанное нубло в лицах Озила или армяшки

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1590

      evgevg13 2 часа назад

      лишь бы оправдал надежды

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1436

      Decorhome 2 часа назад

      Это серьезно

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1369

      lek! 2 часа назад

      Самая короткая новость что Я тут видел )

      1
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