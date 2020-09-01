«Арсенал» купил защитника «Лилля» Габриэля за 26 миллионов

Неужели Арсенал начал покупать толковый молодняк, а не заочно списанное нубло в лицах Озила или армяшки
Лондонский «Арсенал» на официальном сайте объявил о переходе центрального защитника «Лилля» Габриэля.
Бразильский футболист подписал контракт до лета 2025 года. По данным Transfermarkt, стоимость трансфера составила 26 миллионов евро.
- В прошлом сезоне Лиги 1 Габриэль отметился одним голом в 24 матчах.
- Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.
- Новый сезон АПЛ стартует 12 сентября.
Welcome to The Arsenal, @biel_m04! pic.twitter.com/xT1idCej8r— Arsenal (@Arsenal) September 1, 2020