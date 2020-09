«Арсенал» купил защитника «Лилля» Габриэля за 26 миллионов

Лондонский «Арсенал» на официальном сайте объявил о переходе центрального защитника «Лилля» Габриэля.

Бразильский футболист подписал контракт до лета 2025 года. По данным Transfermarkt, стоимость трансфера составила 26 миллионов евро.

Welcome to The Arsenal, @biel_m04! pic.twitter.com/xT1idCej8r