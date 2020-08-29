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  • «Сухина зашел к судьям и начал их поливать». Тренер «Ахмата» рассказал, за что «Локомотив» условно наказали матчем на нейтральном поле

«Сухина зашел к судьям и начал их поливать». Тренер «Ахмата» рассказал, за что «Локомотив» условно наказали матчем на нейтральном поле

29 августа 2020, 22:14
6

Тренер «Ахмата» Юрий Нагайцев рассказал, что сделал начальник команды «Локомотива» Станислав Сухина после матча пятого тура РПЛ против чеченцев (2:3). За это москвичей наказал КДК.

«Полный писец: начальник «Локомотива» Сухина (экс-судья) после матча зашeл к судьям и начал их поливать. Это при том, что они двоих у нас удалили и пенальти назначили», – написал Нагайцев.

  • «Локомотив» потерпел в РПЛ два поражения подряд.
  • Команда идет в таблице седьмой.
  • Следующий соперник – «Зенит».

Источник: твиттер Юрия Нагайцева
Россия. Премьер-лига Локомотив Ахмат Сухина Станислав
Комментарии (6)
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Джордж Ив
1598730945
Сухи на видимо забыл что так делать нельзя
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Рубинище
1598732496
Пока вот за такое полностью отстранять не перестанут, или штрафовать на десятки миллионов клуб-судейство не изменится. а Слуцкий ещё удивлялся почему на Игнатьеве пенку не дали. А Локо в прошедшем туре за аналогичное поставили сразу.
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paracetamol
1598734256
Вот так судей прикармливают. Был Сухина судьей, а стал начальник команды «Локомотив». Многие мечтают о тепленьком месте на пенсии!
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O-Z
1598738995
Да судейство не на высшем уровне было, но позориться как хрюшки не стоит.
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Вальдемар IV
1598739318
а вы спрашиваете причем тут успехи локо последних лет и сухина
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