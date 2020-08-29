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    «Сухина зашел к судьям и начал их поливать». Тренер «Ахмата» рассказал, за что «Локомотив» условно наказали матчем на нейтральном поле

    Тренер «Ахмата» Юрий Нагайцев рассказал, что сделал начальник команды «Локомотива» Станислав Сухина после матча пятого тура РПЛ против чеченцев (2:3). За это москвичей наказал КДК.

    «Полный писец: начальник «Локомотива» Сухина (экс-судья) после матча зашeл к судьям и начал их поливать. Это при том, что они двоих у нас удалили и пенальти назначили», – написал Нагайцев.

    • «Локомотив» потерпел в РПЛ два поражения подряд.
    • Команда идет в таблице седьмой.
    • Следующий соперник – «Зенит».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Юрия Нагайцева

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    29.08.2020 22:14
    Комментарии8
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      Рейтинг: +295

      Вальдемар IV 10 минут назад

      а вы спрашиваете причем тут успехи локо последних лет и сухина

      0
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      Рейтинг: +720

      O-Z 15 минут назад

      Да судейство не на высшем уровне было, но позориться как хрюшки не стоит.

      0
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      Рейтинг: +7984

      paracetamol 1 час назад

      Вот так судей прикармливают. Был Сухина судьей, а стал начальник команды «Локомотив». Многие мечтают о тепленьком месте на пенсии!

      1
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      Рейтинг: +4472

      Рубинище 2 часа назад

      Пока вот за такое полностью отстранять не перестанут, или штрафовать на десятки миллионов клуб-судейство не изменится. а Слуцкий ещё удивлялся почему на Игнатьеве пенку не дали. А Локо в прошедшем туре за аналогичное поставили сразу.

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      Рейтинг: +749

      ФК Пупсик 2 часа назад

      С сухины руководство лохов требует, вот он и пошел отрабатывать бабло.

      0
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      Рейтинг: +25

      Джордж Ив 2 часа назад

      Сухи на видимо забыл что так делать нельзя

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      Рейтинг: +2103

      Genz 3 часа назад

      Сухина оказался Плохина

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      Рейтинг: +2282

      Semenycch 3 часа назад

      Судейство в том матче спорное, но это совершенно не оправдывает Сухину, который совершил скверный поступок.

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