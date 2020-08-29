«Сухина зашел к судьям и начал их поливать». Тренер «Ахмата» рассказал, за что «Локомотив» условно наказали матчем на нейтральном поле

Тренер «Ахмата» Юрий Нагайцев рассказал, что сделал начальник команды «Локомотива» Станислав Сухина после матча пятого тура РПЛ против чеченцев (2:3). За это москвичей наказал КДК.

«Полный писец: начальник «Локомотива» Сухина (экс-судья) после матча зашeл к судьям и начал их поливать. Это при том, что они двоих у нас удалили и пенальти назначили», – написал Нагайцев.