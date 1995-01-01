«Манчестер Сити» хочет подписать Месси без нарушения финансового фэйр-плей

Рональдиньо вышел из ь. Можете тоже подписать)
По информации ESPN, «Манчестер Сити» пытается выяснить, возможно ли подписать форварда «Барселоны» Лионеля Месси без нарушения правил финансового фэйр-плей.
Руководство «Сити» понимает, что любая сделка по покупке Месси будет сложной. В английском клубе хотят быть готовы к трансферу. «Манчестер Сити» оценивают возможные расходы в случае, если «Барса» согласится продать Месси по разумной цене.
- Внутри руководства каталонцев идут обсуждения по вопросу будущего Месси. Часть правления надеется убедить форварда никуда не уходить.