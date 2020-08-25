«Манчестер Сити» хочет подписать Месси без нарушения финансового фэйр-плей

По информации ESPN, «Манчестер Сити» пытается выяснить, возможно ли подписать форварда «Барселоны» Лионеля Месси без нарушения правил финансового фэйр-плей.

Руководство «Сити» понимает, что любая сделка по покупке Месси будет сложной. В английском клубе хотят быть готовы к трансферу. «Манчестер Сити» оценивают возможные расходы в случае, если «Барса» согласится продать Месси по разумной цене.