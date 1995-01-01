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    «Манчестер Сити» хочет подписать Месси без нарушения финансового фэйр-плей

    По информации ESPN, «Манчестер Сити» пытается выяснить, возможно ли подписать форварда «Барселоны» Лионеля Месси без нарушения правил финансового фэйр-плей.

    Руководство «Сити» понимает, что любая сделка по покупке Месси будет сложной. В английском клубе хотят быть готовы к трансферу. «Манчестер Сити» оценивают возможные расходы в случае, если «Барса» согласится продать Месси по разумной цене.

    • Внутри руководства каталонцев идут обсуждения по вопросу будущего Месси. Часть правления надеется убедить форварда никуда не уходить.

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    Источник: ESPN

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    Сегодня, 13:55
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1301

      Spartak Piter 26 минут назад

      Рональдиньо вышел из ь. Можете тоже подписать)

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      Рейтинг: +307

      Радио1000шумеров 36 минут назад

      О, Роналду в Англии мы видели, теперь на Месси интересно было бы посмотреть.

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      Рейтинг: +17988

      DOCTOR PENALTY 39 минут назад

      Подписать-то можно, только кто с ним возиться будет, если Пеп вдруг через год уйдёт?

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      Рейтинг: +1588

      FENIX-SL 56 минут назад

      а какая им разница как подписывать
      ну нарушат и что? денег на штраф не найдут и годик без трансферов не посидят?

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      Рейтинг: +2878

      zatonn 1 час назад

      Пепу абы деньги шейхов без толку транжирить! Никакого толку от него в Сити не будет!

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