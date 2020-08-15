«Побеждать «Лион» – не для всех». «Зенит» после прохода французов в полуфинал ЛЧ вспомнил выигрыш у них в группе

«Зенит» отреагировал на проход «Лиона» в полуфинал Лиги чемпионов. В 1/4 финала французы победили «Манчестер Сити» (3:1).

«Побеждать «Лион» в Лиге чемпионов – не для всех», – написал англоязычный твиттер российских чемпионов.

На групповом этапе нынешнего сезона «Зенит» обыграл французов со счетом 2:0.

«Зенит» занял в группе последнее место.

«Лион» в полуфинале сыграет с «Баварией».