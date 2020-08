«Побеждать «Лион» – не для всех». «Зенит» после прохода французов в полуфинал ЛЧ вспомнил выигрыш у них в группе

«Зенит» отреагировал на проход «Лиона» в полуфинал Лиги чемпионов. В 1/4 финала французы победили «Манчестер Сити» (3:1).

«Побеждать «Лион» в Лиге чемпионов – не для всех», – написал англоязычный твиттер российских чемпионов.

Beating Lyon in the #UCL aint for everybody #MCIOL https://t.co/0j9gFz6hFv