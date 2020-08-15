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    «Побеждать «Лион» – не для всех». «Зенит» после прохода французов в полуфинал ЛЧ вспомнил выигрыш у них в группе

    «Зенит» отреагировал на проход «Лиона» в полуфинал Лиги чемпионов. В 1/4 финала французы победили «Манчестер Сити» (3:1).

    «Побеждать «Лион» в Лиге чемпионов – не для всех», – написал англоязычный твиттер российских чемпионов.

    • На групповом этапе нынешнего сезона «Зенит» обыграл французов со счетом 2:0.
    • «Зенит» занял в группе последнее место.
    • «Лион» в полуфинале сыграет с «Баварией».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Зенита»

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    Сегодня, 08:15
    Комментарии7
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      Рейтинг: -63

      Волька 1 минуту назад

      Лион на бомжей-гомосеков и не настраивался.

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      Рейтинг: +1120

      Play 5 минут назад

      Ну вот и Зениту своё маленькое "счастье" в Лиге Чемпионов привалило, появилась железная отмазка, что вот мол нас все критиковали за последнее место в слабой группе, а две команды из этой группы в полуфинале. Закрыли пробел.

      1
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      Рейтинг: +5983

      Борат 23 минуты назад

      Уж будь рылы на месте Зенита они бы и Лион и Лейпциг бы нагнули, не говоря уже о какой-то там Бенфике ! Спартак пичинён !
      Гыгы

      1
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      Рейтинг: -63

      Волька > Борат 3 минуты назад

      гомосек гы-гы

      0
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      Рейтинг: +5983

      Борат 25 минут назад

      Сейчас взорвутся тарасовские пердаки и они расскажут нам как побеждать кошице, легию, аек и прочие Санкт-галлены ! Гыгы

      1
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      Рейтинг: -667

      Аденн 36 минут назад

      Вася Уткин всё объяснил на 100%, кули тут вспоминать. Стыд и срам бЗениту.

      1
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      Рейтинг: +2198

      Бухбух 1 час назад

      Лучше бы Зенит оба раза слил Лиону, но вышел в 1/2 ЛЧ.

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