«Побеждать «Лион» – не для всех». «Зенит» после прохода французов в полуфинал ЛЧ вспомнил выигрыш у них в группе

Лион на бомжей-гомосеков и не настраивался.
«Зенит» отреагировал на проход «Лиона» в полуфинал Лиги чемпионов. В 1/4 финала французы победили «Манчестер Сити» (3:1).
«Побеждать «Лион» в Лиге чемпионов – не для всех», – написал англоязычный твиттер российских чемпионов.
- На групповом этапе нынешнего сезона «Зенит» обыграл французов со счетом 2:0.
- «Зенит» занял в группе последнее место.
- «Лион» в полуфинале сыграет с «Баварией».
Beating Lyon in the #UCL aint for everybody #MCIOL https://t.co/0j9gFz6hFv— FC Zenit in English (@fczenit_en) August 15, 2020