Лига чемпионов. «Манчестер Сити» сыграет с «Лионом»

Сегодня, 15 августа, состоится матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Лионом».

Игра пройдет в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе». Начало – в 22:00 по московскому времени.

Ранее команды дважды играли друг с другом в ЛЧ. В групповом этапе главного еврокубка в сезоне-2018/2019 один матч завершился ничьей, а другой – победой французов.