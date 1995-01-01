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    Лига чемпионов. «Манчестер Сити» сыграет с «Лионом»

    Сегодня, 15 августа, состоится матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Лионом».

    Игра пройдет в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе». Начало – в 22:00 по московскому времени.

    Ранее команды дважды играли друг с другом в ЛЧ. В групповом этапе главного еврокубка в сезоне-2018/2019 один матч завершился ничьей, а другой – победой французов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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