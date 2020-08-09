Виллиан объявил об уходе из «Челси»

Надо было в АНЖИ оставаться.
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Полузащитник «Челси» Виллиан написал письмо болельщикам клуба.
«Когда получил первое предложение от «Челси», не сомневался в выборе. Сейчас понимаю – это было лучшее решение». В «Челси» я постоянно учился и совершенствовался. Меня критиковали, но я выкладывался в каждом матче и на каждой тренировке. Теперь пришло время двигаться дальше. Буду скучать по всем», – написал Виллиан.
- У бразильца закончился контракт с «Челси».
- Он играл за лондонцев с 2013 года, когда перешел из «Анжи».
- Виллиан перейдет в «Арсенал».
A OPEN LETTER TO THE FANS OF @ChelseaFC pic.twitter.com/ZUUEfwnx5d— Willian (@willianborges88) August 9, 2020