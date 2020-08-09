Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    2 Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    3 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»

    Виллиан объявил об уходе из «Челси»

    Полузащитник «Челси» Виллиан написал письмо болельщикам клуба.

    «Когда получил первое предложение от «Челси», не сомневался в выборе. Сейчас понимаю – это было лучшее решение». В «Челси» я постоянно учился и совершенствовался. Меня критиковали, но я выкладывался в каждом матче и на каждой тренировке. Теперь пришло время двигаться дальше. Буду скучать по всем», – написал Виллиан.

    • У бразильца закончился контракт с «Челси».
    • Он играл за лондонцев с 2013 года, когда перешел из «Анжи».
    • Виллиан перейдет в «Арсенал».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Виллиана

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:50
    Комментарии1
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78379
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru