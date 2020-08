Виллиан объявил об уходе из «Челси»

Полузащитник «Челси» Виллиан написал письмо болельщикам клуба.

«Когда получил первое предложение от «Челси», не сомневался в выборе. Сейчас понимаю – это было лучшее решение». В «Челси» я постоянно учился и совершенствовался. Меня критиковали, но я выкладывался в каждом матче и на каждой тренировке. Теперь пришло время двигаться дальше. Буду скучать по всем», – написал Виллиан.

