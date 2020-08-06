ESPN: Виллиан будет получать в «Арсенале» 100 тысяч в неделю

«Арсенал» объявит о подписании полузащитника Виллиана в конце августа, пишет ESPN.

Бразилец согласовал с лондонцами трехлетний контракт с зарплатой в 100 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Виллиан хотел продлить контракт с «Челси», но клуб не предложил требуемые игроком условия. В его сохранении был заинтересован главный тренер команды Фрэнк Лэмпард.

Ранее было опубликован тизер компьютерной игры PES 21, в котором полузащитник показан уже в форме «Арсенала».