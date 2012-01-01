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    ESPN: Виллиан будет получать в «Арсенале» 100 тысяч в неделю

    «Арсенал» объявит о подписании полузащитника Виллиана в конце августа, пишет ESPN.

    Бразилец согласовал с лондонцами трехлетний контракт с зарплатой в 100 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

    Виллиан хотел продлить контракт с «Челси», но клуб не предложил требуемые игроком условия. В его сохранении был заинтересован главный тренер команды Фрэнк Лэмпард.

    Ранее было опубликован тизер компьютерной игры PES 21, в котором полузащитник показан уже в форме «Арсенала».

    • В прошлом сезоне АПЛ Виллиан провел за «Челси» 36 матчей, забил девять голов, сделал столько же результативных пасов.
    • До этого игрок выступал за «Анжи».

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    Источник: ESPN

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