ESPN: Виллиан будет получать в «Арсенале» 100 тысяч в неделю

«Арсенал» объявит о подписании полузащитника Виллиана в конце августа, пишет ESPN.
Бразилец согласовал с лондонцами трехлетний контракт с зарплатой в 100 тысяч фунтов стерлингов в неделю.
Виллиан хотел продлить контракт с «Челси», но клуб не предложил требуемые игроком условия. В его сохранении был заинтересован главный тренер команды Фрэнк Лэмпард.
Ранее было опубликован тизер компьютерной игры PES 21, в котором полузащитник показан уже в форме «Арсенала».
- В прошлом сезоне АПЛ Виллиан провел за «Челси» 36 матчей, забил девять голов, сделал столько же результативных пасов.
- До этого игрок выступал за «Анжи».
Источник: ESPN