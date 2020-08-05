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  • Лига Европы. «Шахтер» разгромил в Киеве «Вольфсбург», «Копенгаген» крупно победил «Истанбул»

Лига Европы. «Шахтер» разгромил в Киеве «Вольфсбург», «Копенгаген» крупно победил «Истанбул»

5 августа 2020, 21:50
9

«Шахтер» прошел в четвертьфинал Лиги Европы. Команда Луиша Каштру и во втором матче оказалась сильнее «Вольфсбурга».

В другой встрече «Копенгаген» разгромил «Истанбул» и тоже выступит в следующем раунде.

Лига Европы. 1/8 финала. Ответные матчи

Копенгаген (Дания) – Истанбул Башакшехир (Турция) – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Винд, 4; 2:0 – Винд, 52 (с пенальти); 3:0 – Фальк, 62.

Первый матч: 0:1.

Шахтер (Украина) – Вольфсбург (Германия) – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Мораес, 89; 2:0 – Соломон, 90+1; 3:0 – Мораес, 90+3.

Удаления: Хочолава, 68 – Брукс, 70 (вторая ж.к.).

Первый матч: 2:1.

Календарь Лиги Европы

Результаты Лиги Европы

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Украина. Премьер-лига Шахтер Вольфсбург Копенгаген Истанбул Башакшехир
Комментарии (9)
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GoLenaStop
1596654120
Молодцы, Шахтер (Донецк)! Классная игра. Особый респект тому бойцу-шахтеру, который догнал уходящий мяч...вернул в игру и после этого сложился первый гол. Спасибо за победу, братья донецчане!
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glofoffswodush
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alex1951
1596655037
Несмотря на некоторые неудобства в жизни Хохломы.. Шахтер продолжает добычу угля)))
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kazak161
1596657243
Шахтер (ДНР) - Вольфсбург (Германия) - 3:0, с победой Донецк!!!!!!!!!!!!!!!!! Скорейшего возвращения Вам на Донбасс-Арену!
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Просто-333
1596687216
молодцы!!!
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Сильвербой
1596709164
Шахтер молодцы конечно! Нашим клубам срать и срать до "горняков"!!! Постоянная пи...жь о слабой конкуренции в РПЛ, но в УПЛ ее вообще нет, но это почему-то не мешает украинскому клубу каждый год доходить до высоких стадий плей-офф еврокубков!!!
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zigbert
1596729711
Очень приличную игру показал Шахтер. Если так будет и дальше играть то будет одним из главных претендентов на победу в ЛЕ.
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portero
1596796448
рад за Шахтер, молодцы!!!
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