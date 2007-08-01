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    Лига Европы. «Шахтер» разгромил в Киеве «Вольфсбург», «Копенгаген» крупно победил «Истанбул»

    «Шахтер» прошел в четвертьфинал Лиги Европы. Команда Луиша Каштру и во втором матче оказалась сильнее «Вольфсбурга».

    В другой встрече «Копенгаген» разгромил «Истанбул» и тоже выступит в следующем раунде.

    Лига Европы. 1/8 финала. Ответные матчи

    Копенгаген (Дания) – Истанбул Башакшехир (Турция) – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Винд, 4; 2:0 – Винд, 52 (с пенальти); 3:0 – Фальк, 62.

    Первый матч: 0:1.

    Шахтер (Украина) – Вольфсбург (Германия) – 3:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Мораес, 89; 2:0 – Соломон, 90+1; 3:0 – Мораес, 90+3.

    Удаления: Хочолава, 68 – Брукс, 70 (вторая ж.к.).

    Первый матч: 2:1.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +8307

      alex1951 19 минут назад

      Несмотря на некоторые неудобства в жизни Хохломы..
      Шахтер продолжает добычу угля)))

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      Рейтинг: +7

      glofoffswodush 34 минуты назад


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      Рейтинг: +5508

      GoLenaStop 35 минут назад

      Молодцы, Шахтер (Донецк)!
      Классная игра. Особый респект тому бойцу-шахтеру, который догнал уходящий мяч...вернул в игру и после этого сложился первый гол.
      Спасибо за победу, братья донецчане!

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