Лига Европы. «Шахтер» разгромил в Киеве «Вольфсбург», «Копенгаген» крупно победил «Истанбул»

«Шахтер» прошел в четвертьфинал Лиги Европы. Команда Луиша Каштру и во втором матче оказалась сильнее «Вольфсбурга».
В другой встрече «Копенгаген» разгромил «Истанбул» и тоже выступит в следующем раунде.
Лига Европы. 1/8 финала. Ответные матчи
Копенгаген (Дания) – Истанбул Башакшехир (Турция) – 3:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Винд, 4; 2:0 – Винд, 52 (с пенальти); 3:0 – Фальк, 62.
Первый матч: 0:1.
Шахтер (Украина) – Вольфсбург (Германия) – 3:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Мораес, 89; 2:0 – Соломон, 90+1; 3:0 – Мораес, 90+3.
Удаления: Хочолава, 68 – Брукс, 70 (вторая ж.к.).
Первый матч: 2:1.
Источник: Бомбардир.ру