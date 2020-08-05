Лига Европы. «Шахтер» разгромил в Киеве «Вольфсбург», «Копенгаген» крупно победил «Истанбул»

«Шахтер» прошел в четвертьфинал Лиги Европы. Команда Луиша Каштру и во втором матче оказалась сильнее «Вольфсбурга».

В другой встрече «Копенгаген» разгромил «Истанбул» и тоже выступит в следующем раунде.

Лига Европы. 1/8 финала. Ответные матчи

Копенгаген (Дания) – Истанбул Башакшехир (Турция) – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Винд, 4; 2:0 – Винд, 52 (с пенальти); 3:0 – Фальк, 62.

Первый матч: 0:1.

Шахтер (Украина) – Вольфсбург (Германия) – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Мораес, 89; 2:0 – Соломон, 90+1; 3:0 – Мораес, 90+3.

Удаления: Хочолава, 68 – Брукс, 70 (вторая ж.к.).

Первый матч: 2:1.

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