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  • Ракицкий: «Неважно, кто нам попадется в ЛЧ. Бояться никого не надо, у нас все получится.

Ракицкий: «Неважно, кто нам попадется в ЛЧ. Бояться никого не надо, у нас все получится.

31 июля 2020, 22:23
17

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий поделился мнением о предстоящем выступлении клуба в Лиге чемпионов.

«Неважно, кто нам попадется. Главное, чтобы мы показывали свою игру. Чтобы «Зенит» атаковал, а все ребята от этого кайфовали и команда приносила радость людям. Если получится, тогда и результат будет хорошим в Лиге чемпионов. Это же самый главный праздник.

Бояться там никого не надо — будем выходить и делать свою работу. И я уверен, все у нас получится», – сказал Ракицкий.

  • В этом розыгрыше ЛЧ «Зенит» занял в своей группе последнее место.
  • Клуб начнет в следующем розыгрыше турнира сразу с группового раунда.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Ракицкий Ярослав
Комментарии (17)
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alp
1596226917
вот и правильно. чего боятся то? никто от команд рпл чудес в европе не ждет.. поэтому,. нужно играть в свое удовольствие но с двойной мотивацией...
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paracetamol
1596227118
Мочить надо всех!
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_Marqella_
1596254687
Ярик красавчик, правильно сказал,мы в европе не топы,как будет так будет,будем старатся...нам же этого и нужно,что бы ребята бились....а там как футбольный бог рассудит...
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Garrincha58
1596261511
правильно терять уже нечего никто и не ждёт от вас чуда все понимают, что будет как всегда
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vladimir-7
1596263298
Я.Ракитский: "Неважно, кто нам попадётся, лишь бы не условное Динамо Минск".
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Константинн
1596265029
Бухой, по ходу дела, был...
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Январь 59
1596265359
По меньше портов и на деле доказывайте. А мы будем за вас болеть и аплодировать стоя вашим победам. Буду очень рад болеть за вашу побу в полуфинале и финале. Играйте, побеждайте и победы добывайте.
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nik55
1596275834
не важно кто вас натянет
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mutabor0992
1596278782
Смешно!Видели мы в прошлой ЛЧ как вас Бенфика и Лейпциг пользовали.Так что бояться не надо.
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SPACE TRUCKIN
1596286195
под ЛЧ надо напа Зениту...дзюба не тянет-очень неповоротлив...и не только напа...
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