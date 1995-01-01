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    Ракицкий: «Неважно, кто нам попадется в ЛЧ. Бояться никого не надо, у нас все получится.

    Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий поделился мнением о предстоящем выступлении клуба в Лиге чемпионов.

    «Неважно, кто нам попадется. Главное, чтобы мы показывали свою игру. Чтобы «Зенит» атаковал, а все ребята от этого кайфовали и команда приносила радость людям. Если получится, тогда и результат будет хорошим в Лиге чемпионов. Это же самый главный праздник.

    Бояться там никого не надо — будем выходить и делать свою работу. И я уверен, все у нас получится», – сказал Ракицкий.

    • В этом розыгрыше ЛЧ «Зенит» занял в своей группе последнее место.
    • Клуб начнет в следующем розыгрыше турнира сразу с группового раунда.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии4
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      paracetamol 32 минуты назад

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      Рейтинг: +5344

      alp 35 минут назад

      вот и правильно. чего боятся то? никто от команд рпл чудес в европе не ждет.. поэтому,. нужно играть в свое удовольствие но с двойной мотивацией...

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      Рейтинг: +2512

      Cleaner 1 час назад

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