Ракицкий: «Неважно, кто нам попадется в ЛЧ. Бояться никого не надо, у нас все получится.

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Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий поделился мнением о предстоящем выступлении клуба в Лиге чемпионов.
«Неважно, кто нам попадется. Главное, чтобы мы показывали свою игру. Чтобы «Зенит» атаковал, а все ребята от этого кайфовали и команда приносила радость людям. Если получится, тогда и результат будет хорошим в Лиге чемпионов. Это же самый главный праздник.
Бояться там никого не надо — будем выходить и делать свою работу. И я уверен, все у нас получится», – сказал Ракицкий.
- В этом розыгрыше ЛЧ «Зенит» занял в своей группе последнее место.
- Клуб начнет в следующем розыгрыше турнира сразу с группового раунда.