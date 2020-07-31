Ракицкий: «Неважно, кто нам попадется в ЛЧ. Бояться никого не надо, у нас все получится.

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий поделился мнением о предстоящем выступлении клуба в Лиге чемпионов.

«Неважно, кто нам попадется. Главное, чтобы мы показывали свою игру. Чтобы «Зенит» атаковал, а все ребята от этого кайфовали и команда приносила радость людям. Если получится, тогда и результат будет хорошим в Лиге чемпионов. Это же самый главный праздник.

Бояться там никого не надо — будем выходить и делать свою работу. И я уверен, все у нас получится», – сказал Ракицкий.