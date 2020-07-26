Бартомеу: «Барселона» – фаворит текущей Лиги чемпионов, как и любого турнира»

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу считает команду фаворитом в текущем сезоне Лиги чемпионов. Он возобновится в августе.

«Барселона» – фаворит любого турнира, в том числе этой Лиги чемпионов. Беру в расчет победный дух и стремление наших игроков. Очень подходящий момент, чтобы хорошо сыграть в футбол», – сказал Бартомеу Mundo Deportivo.