Бартомеу: «Барселона» – фаворит текущей Лиги чемпионов, как и любого турнира»

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу считает команду фаворитом в текущем сезоне Лиги чемпионов. Он возобновится в августе.
«Барселона» – фаворит любого турнира, в том числе этой Лиги чемпионов. Беру в расчет победный дух и стремление наших игроков. Очень подходящий момент, чтобы хорошо сыграть в футбол», – сказал Бартомеу Mundo Deportivo.
- В первом матче 1/8 финала «Барселона» уступила «Наполи».
- Ответная игра состоится 8 августа.
- «Барселона» не брала Лигу чемпионов с 2015 года.
Источник: Mundo Deportivo