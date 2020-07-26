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    Бартомеу: «Барселона» – фаворит текущей Лиги чемпионов, как и любого турнира»

    Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу считает команду фаворитом в текущем сезоне Лиги чемпионов. Он возобновится в августе.

    «Барселона» – фаворит любого турнира, в том числе этой Лиги чемпионов. Беру в расчет победный дух и стремление наших игроков. Очень подходящий момент, чтобы хорошо сыграть в футбол», – сказал Бартомеу Mundo Deportivo.

    • В первом матче 1/8 финала «Барселона» уступила «Наполи».
    • Ответная игра состоится 8 августа.
    • «Барселона» не брала Лигу чемпионов с 2015 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 13:28
    Комментарии2
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      Рейтинг: +614

      elessar arnor 35 минут назад

      от Наполи вылетите

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      Рейтинг: +5133

      серега кашин 37 минут назад

      барса сейчас не является фаворитом нигде и это неоспоримый факт

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