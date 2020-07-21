Бергкамп – об «Арсенале» сезона-2003/04: «Непобедимые». И этим все сказано»

Экс-нападающий «Арсенала» Деннис Бергкамп вспомнил лондонцев времен сезона-2003/04.

«Непобедимые». И этим все сказано. Когда мы выходили на поле, мы всегда знали, что собираемся победить. Вопрос состоял только в том, каким образом и с каким количеством забитых голов.

Смотришь на эту раздевалку и думаешь: «Боже, какая команда». Мы были лучше наших соперников в каждом аспекте. Мы ходили на ужин вшестером или всемером или собирались в чьем-то доме со своими женами и подругами. Все дружили. Может быть, необходима команда друзей, чтобы добиться успеха.

Такое достижение сложно побить. С тех пор было несколько потрясающих команд, как совсем недавние «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», и им действительно трудно повторить наш успех.

Горжусь, что был частью той команды», – заявил Бергкамп.