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    Конте хочет в «Интер» Канте, Видаля и Эмерсона

    «Интер» может усилить этим летом среднюю линию опытными игроками.

    По информации Football Italia, главный тренер миланцев Антонио Конте недоволен недостатком опытных полузащитников в команде. По его мнению, это одна из причин неудач «Интера» в Серии А.

    В трансферном списке Конте – Н'Голо Канте, Артуро Видаль и Эмерсон. Все трое уже играли под руководством итальянца: Видаль в «Ювентусе», а Канте и Эмерсон – в «Челси».

    • «Интер» идет в Серии А на четвертом месте.
    • Канте забил в этом сезоне АПЛ три мяча в 22 играх. Он стоит на рынке 80 миллионов евро.
    • Видаль отметился в этом сезоне восемью голами и двумя ассистами в 31 матче Примеры. Его стоимость – 11 миллионов евро.
    • Эмерсон провел в текущем сезоне АПЛ 14 матчей. Transfermarkt оценивает его в 24 миллиона евро.

    Источник: Football Italia

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