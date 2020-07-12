Конте хочет в «Интер» Канте, Видаля и Эмерсона

«Интер» может усилить этим летом среднюю линию опытными игроками.
По информации Football Italia, главный тренер миланцев Антонио Конте недоволен недостатком опытных полузащитников в команде. По его мнению, это одна из причин неудач «Интера» в Серии А.
В трансферном списке Конте – Н'Голо Канте, Артуро Видаль и Эмерсон. Все трое уже играли под руководством итальянца: Видаль в «Ювентусе», а Канте и Эмерсон – в «Челси».
- «Интер» идет в Серии А на четвертом месте.
- Канте забил в этом сезоне АПЛ три мяча в 22 играх. Он стоит на рынке 80 миллионов евро.
- Видаль отметился в этом сезоне восемью голами и двумя ассистами в 31 матче Примеры. Его стоимость – 11 миллионов евро.
- Эмерсон провел в текущем сезоне АПЛ 14 матчей. Transfermarkt оценивает его в 24 миллиона евро.
Источник: Football Italia