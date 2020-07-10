⚽ Завершился 27-й тур РПЛ. «Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом», «Зенит» победил «Сочи» и другие результаты

Чемпионат России. РПЛ. 27-й тур
Урал (Екатеринбург) – Динамо (Москва) – 2:1 (1:1)
Голы: 1:0 – Эль-Кабир, 22; 1:1 – Емельянов, 31 (в свои ворота); 2:1 – Погребняк, 90+2.
Рубин (Казань) – Краснодар – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Макаров, 51.
Оренбург – ЦСКА (Москва) – 0:4 (0:1)
Голы: 0:1 – Чалов, 32; 0:2 – Влашич, 59; 0:3 – Щенников, 78; 0:4 – Обляков, 90+3.
Зенит (Санкт-Петербург) – Сочи – 2:1 (1:1)
Голы: 0:1 – Заболотный, 5; 1:1 – Малком, 33; 2:1 – Азмун, 77.
Спартак (Москва) – Локомотив (Москва) – 1:1 (1:1)
Голы: 1:0 – Понсе, 38; 1:1 – Ал. Миранчук, 42 (с пенальти).
Ростов (Ростов-на-Дону) – Уфа – 1:2 (1:0)
Голы: 1:0 – Хаджикадунич, 27; 1:1 – Фомин, 68 (с пенальти); 1:2 – Кротов, 75.
Тамбов – Ахмат (Грозный) – 1:2 (1:1)
Голы: 0:1 – Исмаэл, 20 (с пенальти); 1:1 – Мелкадзе, 34 (с пенальти); 1:2 – Визеу, 73.
Арсенал (Тула) – Крылья Советов (Самара) – 2:4 (1:1)
Голы: 1:0 – Денисов, 8; 1:1 – Лысцов, 38; 1:2 – Попович, 58; 1:3 – Глушенков, 62; 1:4 – Радонич, 69; 2:4 – Луценко, 79.