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  • ⚽ Завершился 27-й тур РПЛ. «Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом», «Зенит» победил «Сочи» и другие результаты

⚽ Завершился 27-й тур РПЛ. «Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом», «Зенит» победил «Сочи» и другие результаты

10 июля 2020, 00:01
41

Чемпионат России. РПЛ. 27-й тур

Урал (Екатеринбург) – Динамо (Москва) – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Эль-Кабир, 22; 1:1 – Емельянов, 31 (в свои ворота); 2:1 – Погребняк, 90+2.

Рубин (Казань) – Краснодар – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Макаров, 51.

Оренбург – ЦСКА (Москва) – 0:4 (0:1)

Голы: 0:1 – Чалов, 32; 0:2 – Влашич, 59; 0:3 – Щенников, 78; 0:4 – Обляков, 90+3.

Зенит (Санкт-Петербург) – Сочи – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Заболотный, 5; 1:1 – Малком, 33; 2:1 – Азмун, 77.

Спартак (Москва) – Локомотив (Москва) – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Понсе, 38; 1:1 – Ал. Миранчук, 42 (с пенальти).

Текстовая онлайн-трансляция

Ростов (Ростов-на-Дону) – Уфа – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Хаджикадунич, 27; 1:1 – Фомин, 68 (с пенальти); 1:2 – Кротов, 75.

Тамбов – Ахмат (Грозный) – 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Исмаэл, 20 (с пенальти); 1:1 – Мелкадзе, 34 (с пенальти); 1:2 – Визеу, 73.

Арсенал (Тула) – Крылья Советов (Самара) – 2:4 (1:1)

Голы: 1:0 – Денисов, 8; 1:1 – Лысцов, 38; 1:2 – Попович, 58; 1:3 – Глушенков, 62; 1:4 – Радонич, 69; 2:4 – Луценко, 79.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ахмат Арсенал Крылья Советов Тамбов Оренбург ЦСКА Зенит Сочи Ростов Уфа Спартак Локомотив Урал Динамо Рубин Краснодар
Комментарии (41)
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paracetamol
1594115151
Тамбову и Крылышкам побед!
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vmonomah17
1594190727
Можно смело на сочи ставить. Газпрому уже очки не нужны, поэтому будут спасать свой фарм-клуб
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valkam72
1594190750
Ахаха. Ждем трёху от Зеболотного ножницами.
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sochi-2013
1594191295
ЛЮБОЙ результат, в игре Зенит – Сочи, вызовет поток нечистот у глоров! ЛЮБОЙ!!!!!
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tushkanlz
1594192290
Был бы Сёмин "у руля ", "Спартаку" ловить было бы нечего совсем.А так - ещё посмотрим... "Зенит" - чемпион,задача решена,делай,что хочешь.."Сочи" есть за что биться, даже отдельным игрокам...
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Январь 59
1594192671
Вполне возможно , что Зенит сегодня будет играть вторым составом. Потому как первый свой святой долг выполнил и слегка расслабился на крепких напитках типа чай ,кофе. Любое взятое очко командой Сочи приветствую и встречаю аплодисментами. Спартак сегодня обязан побеждать, потому как установки Сёмина в Локо активно ломает руководство клуба. Не смотря на прогноз Бубнова уверен , что сегодня Ростов победит . Армейцы хоть и без Гончаренко сегодня, но вряд ли они оступятся и возьмут свои 3 очка. Желаю всем приятного просмотра и хорошего настроения
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Ден 781
1594205408
Зенит проиграет ?
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mp7700
1594220907
Походу Сочи в Еврокубки тянут)))
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Skull_Boy
1594221807
Договорняк начался
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Кинстифа
1594270474
Забавно. всегда. когда у ЦСКА проблемы. после того как они обыгрывают Спартак. они просто летят в турнирной таблице))))
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