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    ⚽ Завершился 27-й тур РПЛ. «Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом», «Зенит» победил «Сочи» и другие результаты

    Чемпионат России. РПЛ. 27-й тур

    Урал (Екатеринбург) – Динамо (Москва) – 2:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Эль-Кабир, 22; 1:1 – Емельянов, 31 (в свои ворота); 2:1 – Погребняк, 90+2.

    Рубин (Казань) – Краснодар – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Макаров, 51.

    Оренбург – ЦСКА (Москва) – 0:4 (0:1)

    Голы: 0:1 – Чалов, 32; 0:2 – Влашич, 59; 0:3 – Щенников, 78; 0:4 – Обляков, 90+3.

    Зенит (Санкт-Петербург) – Сочи – 2:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Заболотный, 5; 1:1 – Малком, 33; 2:1 – Азмун, 77.

    Спартак (Москва) – Локомотив (Москва) – 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Понсе, 38; 1:1 – Ал. Миранчук, 42 (с пенальти).

    Текстовая онлайн-трансляция

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Уфа – 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Хаджикадунич, 27; 1:1 – Фомин, 68 (с пенальти); 1:2 – Кротов, 75.

    Тамбов – Ахмат (Грозный) – 1:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Исмаэл, 20 (с пенальти); 1:1 – Мелкадзе, 34 (с пенальти); 1:2 – Визеу, 73.

    Арсенал (Тула) – Крылья Советов (Самара) – 2:4 (1:1)

    Голы: 1:0 – Денисов, 8; 1:1 – Лысцов, 38; 1:2 – Попович, 58; 1:3 – Глушенков, 62; 1:4 – Радонич, 69; 2:4 – Луценко, 79.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    10.07.2020 00:01
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    Комментарии39
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    • ...
      Рейтинг: +17785

      paracetamol 10 июля 2020, 10:58

      Зенит победил Сочи, а Сочи на свинарнике отыграется!

      0
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      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 9 июля 2020, 07:54

      Забавно. всегда. когда у ЦСКА проблемы. после того как они обыгрывают Спартак. они просто летят в турнирной таблице))))

      2
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Кинстифа 9 июля 2020, 15:07

      Тихо, а то сглазишь, осталось три игры и их надо выиграть.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1156

      ВасяК 8 июля 2020, 18:44

      А мне одному кажется, что на трибунах больше десяти процентов???

      -1
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      Рейтинг: +3736

      Ziklop > ВасяК 8 июля 2020, 20:37

      На табло горело 7385 зрителей, випы не входят в 10%.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Ziklop 9 июля 2020, 15:11

      Все входят, даже обслуга клуба и полиция.

      0
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      Рейтинг: +3736

      Ziklop > vladimir-7 9 июля 2020, 19:25

      Читал здесь благодарность Федуна, что ВИП абонементы и обслугу исключили из 10%

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Ziklop 9 июля 2020, 22:42

      Это хорошо.

      0
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      Рейтинг: +458

      Йост 8 июля 2020, 18:30

      Судья за 25 минут дал 4 ЖК, ахренеть. Видно хотят показать, что идет борьба нешуточная. В другой бы игре и не свиснул бы даже.

      1
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      Рейтинг: +3736

      Ziklop > Йост 8 июля 2020, 20:40

      Потом перестал давать горчичники

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 8 июля 2020, 18:23

      Договорняк начался

      4
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      Рейтинг: +503

      mp7700 8 июля 2020, 18:08

      Походу Сочи в Еврокубки тянут)))

      3
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      Рейтинг: +2209

      Ден 781 8 июля 2020, 13:50

      Зенит проиграет ?

      2
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      Рейтинг: +458

      Йост 8 июля 2020, 13:28

      Кокорин и Заболотный сегодня будут опять в ударе. VAR, как всегда на стороне Зенит-2. Матч получится сказочно смешным и непредсказуемым. Кино да и только.

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      Рейтинг: +3736

      Ziklop > Йост 9 июля 2020, 09:31

      Прогноз не оправдался.

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      Рейтинг: +11242

      alp 8 июля 2020, 11:42

      сашка кокорин должен сегодня постараться..

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      Рейтинг: +28706

      silver29 8 июля 2020, 10:20

      Вот до чего федун довел клуб, что я болельщик Спартака сегодня буду на стороне Локо, хочу что б эта вакханалия с тедеско быстрее закончилась, и акционеры Лукойла надрали одно место владельцу.

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      Рейтинг: +3795

      serppion > silver29 8 июля 2020, 13:54

      Все время Локо звали "пятым колесом", мол хватит в высшей лиге москвичей: ЦСКА, Динамо, Спартак, Торпедо. Мол, с присутствием Локомотива будет перебор столичных. Дожил я, болельщик Спартака, что боюсь, как бы приплюснутое колесо не прокатилось бульдозером по болезным... Да ну их на хер этих федунов и тедесок! Пусть пролетают! Чем быстрее созреет нарыв - тем здоровее будет тело.

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