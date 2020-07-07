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Судьи
Главный судья:
Михаил Вилков (Нижний Новгород)
Помощники:
Алексей Лунёв, Наиль Сейфетдинов
Дополнительные помощники:
VAR - Алексей Матюнин, AVAR - Илья Елеференко
Резервный судья:
Антон Анопа
Инспектор:
Александр Гвардис
Материалы

Арсенал - Крылья Советов

07.07.2020, Вторник, 20:30 мск Тула, стадион Арсенал Россия. Премьер-лига, 27 тур Арсенал - Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
2 тур
20 июля, суббота 16:30 Крылья Советов 2:3 Арсенал
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
21 тур
29 марта, пятница 18:30 Крылья Советов 0:1 Арсенал
7 тур
15 сентября, суббота 19:00 Арсенал 4:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
25 тур
26 апреля, среда 19:30 Арсенал 2:0 Крылья Советов
11 тур
21 октября, пятница 18:00 Крылья Советов 1:1 Арсенал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 22 6 2 65:18 +47 72
2. Локомотив 30 16 9 5 41:29 +12 57
3. Краснодар 30 14 10 6 49:30 +19 52
4. ЦСКА 30 14 8 8 43:29 +14 50
5. Ростов 30 12 9 9 45:50 -5 45
6. Динамо М 30 11 8 11 27:30 -3 41
7. Спартак М 30 11 6 13 35:33 +2 39
8. Арсенал Т 30 11 5 14 37:41 -4 38
9. Уфа 30 8 14 8 22:24 -2 38
10. Рубин 30 8 11 11 18:28 -10 35
11. Урал 30 9 8 13 36:53 -17 35
12. Сочи 30 8 9 13 40:39 +1 33
13. Ахмат 30 7 10 13 27:46 -19 31
14. Тамбов 30 9 4 17 37:41 -4 31
15. Крылья Советов 30 8 7 15 33:40 -7 31
16. Оренбург 30 7 6 17 28:52 -24 27
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    Рейтинг: -78

    Kurt Angel 7 июля 2020, 22:21

    ничего себе тут страсти

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