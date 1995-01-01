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    Betting Insider: Наталья Билан и другие топ-менеджеры уйдут с «Матч ТВ»

    Главный продюсер «Матч ТВ» Наталья Билан вскоре покинет телеканал, передает Betting Insider.

    Вероятнее всего, с «Матч ТВ» уйдут также некоторые другие топ-менеджера, в частности, Владимир Чалов. Кадровые изменения произойдут в связи со сменой в руководстве холдинга и прихода на пост главы Александра Жарова, который уже поменял несколько человек в руководстве.

    Наталья Билан работала на «Матч ТВ» с 2015 года.

    Источник: Betting Insider

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    Сегодня, 17:25
    Комментарии1
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      Рейтинг: +145

      BRAZILES 3 минуты назад

      кто такая наталья билан? и вообще откуда эти люди? в спорте и спортивной журналистике? --------и тина конделаки тоже в их числе ---------ГНАТЬ ИХ ВСЕХ НЕПРИЧАСТНЫХ К СПОРТУ -------ТЕМБОЛЕЕ к ВЫСШЕМУ СПОРТУ

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