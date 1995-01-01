Betting Insider: Наталья Билан и другие топ-менеджеры уйдут с «Матч ТВ»

кто такая наталья билан? и вообще откуда эти люди? в спорте и спортивной журналистике? --------и тина конделаки тоже в их числе ---------ГНАТЬ ИХ ВСЕХ НЕПРИЧАСТНЫХ К СПОРТУ -------ТЕМБОЛЕЕ к ВЫСШЕМУ СПОРТУ
Главный продюсер «Матч ТВ» Наталья Билан вскоре покинет телеканал, передает Betting Insider.
Вероятнее всего, с «Матч ТВ» уйдут также некоторые другие топ-менеджера, в частности, Владимир Чалов. Кадровые изменения произойдут в связи со сменой в руководстве холдинга и прихода на пост главы Александра Жарова, который уже поменял несколько человек в руководстве.
Наталья Билан работала на «Матч ТВ» с 2015 года.